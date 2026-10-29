Belinda y Victoria Justice roban reflectores en el Beliween | FOTOS

Como cada año, el Beliween, la tradicional fiesta de Halloween organizada por Belinda, dejó varios momentos memorables, pero uno de los más comentados en redes sociales fue la aparición de la actriz estadounidense Victoria Justice.

La protagonista de Victorious sorprendió a los asistentes y a los seguidores de la cantante al formar parte de esta celebración, que también reunió a otras figuras del entretenimiento en una noche llena de baile y disfraces increíbles.

Belinda y Victoria Justice roban reflectores en el Beliween

En redes sociales circularon varias fotografías y videos en donde se aprecia a la cantante Belinda y a la actriz estadounidense Victoria Justice disfrutando juntas de la fiesta, dejando claro que la química entre ambas es buena.

Incluso en algunas imágenes se les puede ver posando de la mano y conviviendo durante la noche. El encuentro entre las famosas artistas se volvió viral entre los fanáticos, quienes aseguraron que no esperaban verlas reunidas.

Victoria justice y belinda juntas??? EL CROSSOVER QUE JAMÁS VI VENIR, pero que AMOOO con todo mi ser 😭💗✨ pic.twitter.com/ElRzGb8ljD — celeste ꕤ𝄞 (@Eternaljagger_) October 29, 2026

Además, en los videos publicados por quienes asistieron al Beliween y usuarios en redes sociales, se observa que Belinda y Victoria Justice estuvieron platicando durante varios minutos, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Para esta ocasión, Victoria Justice eligió un atuendo de estilo gótico compuesto por un vestido negro, medias de red, botas altas, una peluca oscura y un maquillaje llamativo. Por su parte, la anfitriona, Belinda, sorprendió con uno de los disfraces más elaborados de la noche, como en las ediciones anteriores, pues se transformó en un xenomorfo, la icónica criatura extraterrestre de la saga cinematográfica Alien.

Pero esta no es la primera vez que las actrices coinciden, convivieron durante la Semana de la Moda de París de 2024.

Victoria Justice, Belinda e Azul Guaita no Beliween 2026 no México. 🇲🇽 pic.twitter.com/GefDNduMau — Victoria Justice Brasil | Fan (@VicJustBrasil) October 29, 2026

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