Belinda se disfraza de Xenomorfo de Alien, el octavo pasajero para Beliween

Belinda es la reina del Halloween en México, un título que se ha ganado a pulso por sus diversas apariciones en las fechas cercanas a la Noche de Brujas, donde se convierte en personajes que forman parte de la cultura pop y el terror.

Este año, la artista volvió a celebrar Beliween, optando por una temática de aliens que emocionó a sus seguidores desde que comenzaron a revelarse los detalles sobre el evento exclusivo de la temporada.

En ese sentido, la cuenta oficial de Beliween compartió imágenes con figuras destacadas que hablan sobre el fenómeno alien como Jaime Maussan o Mafe Walker. Además, había publicado varias fotos en las que aparecía con serpientes, lo que hizo que muchos pensaran en reptilianos.

Así fue el disfraz de Belinda en 2026

En esta ocasión, Belinda eligió como disfraz a un Xenomorfo, personaje icónico de la película Alien, el octavo pasajero. La película fue dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1979.

El personaje es un ser antropomorfo extraterrestre y parasitoide ficticio, antagonista principal de la franquicia cinematográfica, llamado constantemente en la saha como “la cosa”, “la criatura”, “bicho” o “dragón”.

En redes sociales, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante disfrazada del icónico personaje, nuevamente apegándose bastante al formato original, ya que para este atuendo, la estrella utilizó una indumentaria que simulara al cuerpo del alien.

OMG LO QUE ES EL DISFRAZ DE BELINDA PARA EL BELIWEEN pic.twitter.com/rsEdvuuYT9 — vale 🏹 (@flawlessbeli) October 29, 2026

La joven dejó su rostro al descubierto en esta ocasión, pero no escatimó en prostéticos al aparecer en la celebración del Beliween este año con una silueta idéntica a la del personaje original.

Además, de esta manera la famosa siguió con la tendencia de disfrazarse de un personaje icónico de la cultura pop y geek, ahora eligiendo a uno de los extraterrestes mas aterradores y reconocibles del cine.

Desde temprano en sus redes sociales, la artista publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde mostraba que ya estaba siendo caracterizada del personaje que había decidido encarnar en esta ocasión.

Año tras año, Belinda ha sorprendido con disfraces elaborados y llamativos. En 2026, se carcacterizó como Greta Gremlin, quien aparece en la secuela de Gremlins, película estrenada en 1990.

El año anterior, encarnó a Lucy Westernera, personaje de la película Dracula, donde combinó detalles victorianos con elementos claros y tétricos que la convirtieron en un vampiro inquietante y hermoso.

La propia Belinda realizó publicaciones donde recordó sus anteriores disfraces, incluyendo cuando se disfrazó de Pinhead, el payaso It y la novia de Frankenstein.

La cantante ha confesado que su festividad favorita es el Halloween, motivo por el que año tras año se empeña tanto en superarse a si misma con su fiesta privada y sus disfraces.

El Beliween de Belinda nos ha regalado disfraces espectaculares y aquí te compartimos algunos de ellos. 🎃 ¿Cuál es tu favorito? 👻



Fotos por: @belindapop pic.twitter.com/h9P91UfwB9 — EstiloDF (@EstiloDF) October 29, 2026

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