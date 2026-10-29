Kalimba: La industria dejó de exigir calidad vocal

El cantante Kalimba cuestiona la transformación de la industria musical, donde considera que la calidad vocal ha perdido terreno frente a otras formas de entretenimiento, mientras prepara Christmas Soul, un espectáculo con el que ofrecerá seis noches de clásicos, canciones navideñas y soul en La Maraka, en la Ciudad de México.

“Hace un par de décadas que dejamos de exigir que un cantante tenga esa calidad y es una tristeza, pero así es; el que entretiene es el que tendrá trabajo”, afirma en entrevista con La Razón. El intérprete, quién también prepara un nuevo disco con big band, apuesta por mantener la creatividad y la conexión con el público en una industria que cambia al ritmo de la tecnología y los hábitos de consumo.

El Dato: Kalimba registra más de 1,000 millones de reproducciones en plataformas de streaming y mantiene más de 2.4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

“Hasta cierto punto, ya usábamos tecnología que hacía más fácil la producción; no es nada nuevo, ahora se hace de una manera más avanzada”, reflexiona sobre las herramientas digitales y su impacto en la música. Sin embargo, considera que el reto no consiste solamente en incorporar recursos tecnológicos, sino en sostener una propuesta artística capaz de conectar con la audiencia. “Yo consumo humanos que tienen creatividad”, sostiene, al defender el valor de las personas detrás de las canciones y los espectáculos.

En medio de ese panorama, el cantante busca que su próximo encuentro con el público tenga como centro la interpretación en vivo. Christmas Soul reunirá a 12 músicos y dos coristas en una producción que combinará el espíritu de las fiestas decembrinas con canciones conocidas y una historia que dará sentido al repertorio.

“El show se llama así por la temporada en que se desarrolla, con algunas canciones navideñas y una historia detrás.. La intención es que los temas formen parte de una experiencia narrativa, con momentos emotivos y otros de celebración, en lugar de limitarse a una sucesión de interpretaciones”, explica.

El repertorio incluirá clásicos navideños, canciones que Kalimba ha cantado a lo largo de su carrera y versiones de temas que disfruta interpretar, de intérpetes como José José. “Es un concierto de muchas y distintas canciones”, adelanta. También promete acercarse a los asistentes durante las funciones: “Me bajo al escenario, canto con la gente”, comenta sobre una dinámica con la que busca romper la distancia entre el artista y el público.

“La idea del espectáculo surgió de Ari Borovoy”, revela. El proyecto permaneció pendiente después de que ambos acudieran a ver a Bruno Mars, hasta que su equipo retomó la posibilidad de desarrollar una temporada inspirada en las residencias musicales que ofrecen varios artistas en la ciudad de la luz. “Buscamos crear la temporada como en Las Vegas”, señala Kalimba, quien reconoce que su agenda se mantiene llena de conciertos.

La residencia contempla seis presentaciones: 19, 20 y 21 de noviembre, así como 3, 4 y 5 de diciembre, todas a las 21:00 horas, en La Maraka. El formato permitirá ofrecer varias noches del mismo espectáculo y construir una propuesta especial para el cierre del año.

El cantante también alista música inédita para finales de enero, después de casi dos años y medio de trabajo en el proyecto. “Viene un nuevo disco”, adelanta, al destacar la oportunidad de explorar otros arreglos y renovar su propuesta sin abandonar el repertorio románticoque lo ha distinguido en su carrera, desde sus inicios como solista.

Al hacer un balance de su recorrido, el artista habla de gratitud y aprendizaje. “He tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes áreas del entretenimiento, colaborando con figuras como Julissa y OV7 como cantante. Alex Gou me dio la oportunidad del teatro musical. Todo este camino a lo largo de estos años, me permite ser el artista que soy”, concluyó el intérprete.