Ernesto Chavana responde a críticas tras golpear a modelo por patear un dron | VIDEO

El conductor Ernesto Chavana enfrenta un fuerte problema luego de su comportamiento en el programa Es Show, pues pateó un dron, mismo que salió disparado contra el rostro de la modelo Isabella Rojas.

Tras el incidente, usuarios de redes sociales y seguidores del programa exigen saber si será sancionado por Multimedios. Ante la presión pública, el polémico presentador decidió dar la cara para explicar su versión de lo que ocurrió durante la emisión en vivo.

¿Qué hizo Ernesto Chavana?

El lunes 27 de octubre, Ernesto Chavana golpeó a la modelo Isabella Rojas de manera accidental, según dijo el conductor, al patear un dron que sobrevolaba el estudio de Es Show. El aparato impactó directamente en la boca de la joven, lo que le provocó una lesión visible.

Tras el golpe, la producción prohibió al presentador hablar del tema durante la transmisión. Sin embargo, los seguidores del programa criticaron duramente su actitud y solicitaron su salida inmediata del programa.

Ernesto Chavana responde a críticas tras golpear a modelo por patear un dron

A través de un mensaje publicado por POSTAmx, el conductor expresó que asumirá la total responsabilidad de sus actos. Durante su declaración, Ernesto Chavana reconoció su error y descartó cualquier mala intención de su parte.

“Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí el día de ayer en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa”, señaló.

Asimismo, el presentador confirmó que tiene un citatorio con los directivos de Multimedios para definir su situación laboral y saber si permanecerá o será expulsado de Es Show.

“Tendré que responder ante mis jefes que me están citando para este jueves al mediodía, luego les diré qué pasó”, dijo Ernesto Chavana.

Además, aseguró que al patear el dron no tuvo intención de hacerle daño a nadie y afirmó que se la modelo aceptó sus disculpas. “Nunca se hizo con una mala intención de dañar a alguien, Isabella aceptó mis disculpas hasta este momento”, agregó.

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