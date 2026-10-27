Ring Royale 2: Filtran quienes serían los participantes del evento de box de entretenimiento

Ring Royale sacudió al boz de entretenimiento en su primera edición, ya que el evento de Poncho de Nigris reunió a algunas de las más grandes celebridades del Internet en México, incluyendo a celebridades como Abelito y Karely Ruiz, por mencionar a algunos.

También incluyó peleas muy esperadas entre personalidades que llevaban años enfrentadas sin poder culminar sus enfrentamientos, como lo fue el encuentro definitivo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Esto ha generado que haya mucha anticipación por quiénes son las celebridades que se van a enfrentar en la segunda edición de Ring Royale. Poncho de Nigris aseguró que ya tiene casi todas sus peleas confirmadas.

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¿Quiénes estarán en Ring Royale 2?

De momento, las peleas que ya estarían confirmadas para esta nueva edición son:

Ernesto Chavana vs Óscar Burgos

Konan Big vs Jorge ‘Travieso’ Arce

Asimismo, hay diversas especulaciones sobre el tema. Uno de los ejemplos más sonados sería el enfrentamiento entre Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, y la mamá de Gala Montes, Crista.

Por otra parte, las y los fans han estado pidiendo y creando teorías sobre posibles enfrentamientos que les gustaría ver en la segunda edición. En ese sentido, se especula sobre el regreso de Alfredo Adame al ring, quien en esta ocasión buscaría medirse contra Sergio Mayer.

También, se ha impulsado un posible enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson. Además, uno de los rumores más llamativos y virales es un posible combate entre ‘Venom’ y ‘El Albañil Legendario’, quienes ya se enfrentaron en Habilidad Física 100: México.

Otras peleas rumoradas son:

Poncho de Nigris vs Gabriel Soto

Wendy Guevara vs Kimberly Irene

Bellakath vs Yeri Mua

Alito Moreno vs Gerardo Fernández Noroña

Ninel Conde vs Lorena Herrera

C4Jiménez vs Sandra Cuevas

Royal Rumble de Botargas

Este año, Ring Royale volverá el 2 de marzo de 2027 con una segunda edición que busca repetir el alcance digital de su debut, por lo que faltan varios meses para que llegue el momento de ver a las estrellas en el ring.

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