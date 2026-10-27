La historia real detrás de Contra el huracán de Netflix

Contra el Huracán es la nueva película mexicana de Netflix que ha dado de qué hablar entre los usuarios de la plataforma de streaming, en donde se explora una historia inspirada en el devastador huracán Otis que azotó a Acapulco el 25 de octubre de 2023.

Protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, el filme sigue a dos jóvenes marineros que quedan atrapados en un yate durante la tormenta, por lo que deben de luchar para sobrevivir a la tormenta.

La película Contra el Huracán se inspira en la historia real de Marlon Valdez y Jonathan “Chino”, dos sobrevivientes que vivieron aquella terrible noche en carne propia. Ahora te contamos qué fue lo que sucedió en verdad.

La historia real de Contra el Huracán

En la película, los protagonistas Wirpul y Candi son medios hermanos, aunque se inspiran en Marlon Alfonso Valdez y Jonathan, conocido como “Chino”, dos marineros de Acapulco.

La diferencia principal es que los navegantes no estaban juntos cuando comenzó la tormenta, ya que cada uno de ellos trabajaba en otra embarcación. En ese sentido, Marlon estaba a bordo del yate Los Atrevidos junto a Yahir, otro marinero.

Por su parte, Jonathan estaba en La Roca con otros dos trabajadores. La misión de ambos era velar los yates, una practica que consisteen permanecer a bordo para vigilar y proteger las embarcaciones en condiciones meteorológicas adversas.

Contra el huracán ı Foto: Netflix

Sin embargo, Otis se intensificó y los fuertes vientos comenzaron a romper los amarres de las embarcaciones. De este modo, los dos yates chocaron entre si y el barco donde estaba Marlon se comenzó a hundir.

De este modo, tuvo que lanzarse al agua junto a Yahir, quien estaba herido. Durante aproximadamente 40 minutos permanecieron en el mar hasta que finalmente consiguieron alcanzar un velero y ponerse a salvo. Jonathan también sobrevivió, aunque sufrió lesiones cuando una ola lo lanzó contra el parabrisas de su embarcación.

Tras lo ocurrido, Marlon se mudó a Playa del Carmen, donde trabaja en un hotel, mientras que Jonathan se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como desarrollador de software. Ambos brindaron testimonios para la película.

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