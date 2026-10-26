Wildwood, una épica fantástica profundamente humana

Wildwood es un recordatorio de todo lo que el cine hecho por humanos todavía puede hacernos sentir en 2026. En medio de millones de videos creados con Inteligencia Artificial sin continuidad que alcanzan millones de vistas en redes sociales, la sexta película de Laika recopila los grandes sentimientos humanos en 132 minutos de metraje, la más larga que han hecho hasta el momento.

La cinta explora la historia de Prue McKeel, una joven que vive en Oregón y cree que es demasiado grande para creer en bosques impenetrables, magia y animales antropomórficos; sin embargo, deberá enfrentarse a un extraño mundo cuando su hermano pequeño Mac es secuestrado por cuervos.

De este modo, McKeel se aventura dentro del bosque del otro lado del puente de su ciudad. Junto a su amigo Curtis, se encuentra con un mundo de bandidos, coyotes que hablan y una ex gobernadora viuda que transforman su forma de ver la vida y relacionarse con el mundo.

A 16 años de haber obtenido los derechos del libro publicado por Colin Meloy, el estudio de animación estrenó su proyecto más ambicioso hasta el momento, con espacios de fantasía y personajes entrañables creados a través de diversas técnicas artesanales y de tecnología avanzada como la impresión 3D de los rostros, escenografía a gran escala y miniaturas, sistemas de respiración y musculares en las marionetas y su stop motion que nunca decepciona, incluyendo CGI, pero priorizando siempre el arte manual.

La riqueza visual de la producción hace que no queramos despegar la vista de la pantalla por la fluidez de la animación, las batallas épicas, los detalles de gestos en los personajes al frente de la pantalla y los intrincados diseños de fondo, que por sí mismos ya implican un trabajo colosal y se diferencían en cada escenario; desde un Oregon hipster lleno personajes peculiares, hasta una madriguera de coyotes lúgubre, un bosque interminable o una antigua ciudad en ruinas consumida por la hierba.

Wildwood, una épica fantástica profundamente humana ı Foto: Imagem Films MX

La cinta a su vez no le tiene miedo a volverse oscura en momentos clave, tanto de manera visual como en la trama, con ligeros toques de comedia y bromas oportunas que aligeran el ambiente, pero no lo suficiente como para disolver el enfoque principal.

Wildwood incorpora temáticas profundamente humanas. Al hablar de amor, pérdida,sacrificio y secretos, abre puerta al cuestionamiento de hasta dónde debemos aprender a soltar, pero también aferrarnos a eso que verdaderamente deseamos, destacando como el no saber dejar ir lo perdido, puede desatar consecuencias atroces, pero que mientras haya una esperanza verdadera, vale la pena continuar.

Asimismo, se exhiben los claroscuros del ser humano frente a las adversidades, pruebas o injusticias del destino, según cómo quiera verse. En medio de todo, la historia también nos recuerda el valor de la comunidad y la importancia de unirse pese a las diferencias que pueden existir entre nosotros por un bien mayor.

Macarena García debuta en el doblaje como la protagonista de Wildwood, donde logra transmitir con claridad las emociones de Prue. Le acompañan Emilio Treviño como Curtis, quien tuvo que recuperar su voz infantil para el papel, Javier Ibarreche como Brendan en un papel que visualmente se ajusta bien y Natalia Téllez como Alexandra, la ex gobernadora viuda, quien demuestra un rango amplio de proyección para dar voz a un personaje complejo, atormentado y profundo.

Go behind the scenes as LAIKA’s artists bring the Coyote Warren motion poster to life by hand. Watch the full Where Shadows Grow featurette on YouTube (link in bio). #Wildwood #LAIKAStudios #WhereShadowsGrow #behindthescenes pic.twitter.com/X2bYsN5CVC — LAIKA (@LAIKAStudios) September 21, 2026

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