Los Otros regresa a los cines: Fechas y venta de boletos

Los Otros es una de las películas más icónicas de Nicole Kidman, que se reveló, regresará a cines a finales de octubre, una noticia que emocionó a los fans de los thrillers psicológicos y el terror.

¿De qué trata Los Otros?

La película de suspenso y terror gótico fue dirigida por Alejandro Amenábar y transcurre en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en una oscura y aislada mansión en la isla de Jersey.

Grace (Nicoke Kidman) es una madre estricta y profundamente religiosa que vive encerrada junto a sus dos hijos pequeños, Anne y Nicholas, ya que los niños sufren una extraña enfermedad de fotosensibilidad.

Por este motivo, viven sin recibir ni un rayo de luz solar directa y viven en penumbra, iluminados solo por velas. Un día, tres misteriosos sirvientes mayores (la señora Mills, el señor Tuttle y la joven Lydia) se presentan en la casa para trabajar, y Grace los contrata después de que el personal anterior desapareció.

Poco después, empiezan a ocurrir sucesos paranormales: ruidos, puertas que se abren solas y voces. Anne, asegura ver fantasmas en la casa que les piden que se vayan.

Fecha y venta de boletos del regreso de Los Otros al cine

Cinemex dio a conocer el reestreno de Los Otros para el próximo 22 de octubre. La fecha coincide con las celebraciones por el 25 aniversario de la película y podrá disfrutarse en la cadena de cines.

Hay películas que se quedan contigo mucho después de verlas. Vuelve a vivir el suspenso de #LosOtros, protagonizada por Nicole Kidman. Estreno: 22 de octubre. pic.twitter.com/UB497OXljG — Cinemex (@Cinemex) October 17, 2026

Los horarios, complejos participantes y formatos disponibles deberán revisarse en la cartelera de Cinemex, ya que no todas las sucursales necesariamente ofrecerán las mismas funciones.

En cuanto al precio, las tarifas reportadas como referencia para otros reestrenos de terror durante octubre han sido de 105 pesos para entrada general y 89 pesos para menores de edad y adultos mayores (recuerda que la cinta es recomendada para mayores de 14 años).

Sin embargo, estas cantidades pueden varíar según el complejo. Para conseguir tus boletos, lo más sencillo es acudir a tu cine más cercano, aunque también puedes acceder al sitio web o app de Cinemex.

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