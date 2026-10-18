FOTO | Jacob Elordi y Kendall Jenner por primera vez juntos en la Academy Museum Gala 2026

Después de meses de rumores y románticos viajes, Kendall Jenner y Jacob Elordi posaron juntos por primera vez en la Academy Museum Gala 2026, en Los Ángeles, ayer. Para muchos, esta aparición podría ser la confirmación de su romance.

La modelo y el actor ya habían llamado la atención del público luego de que fueran vistos saliendo de una cita romántica en Londres, tomados de la mano y compartiendo un beso frente a las cámaras.

FOTO | Jacob Elordi y Kendall Jenner por primera vez posan juntos en la Academy Museum Gala 2026

La modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi asistieron este sábado a la Academy Museum Gala 2026, en Los Ángeles, California. Aunque en la alfombra roja desfilaron por separado ante los fotógrafos, durante la cena fueron fotografiados juntos en la mesa.

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Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, ya que representan la primera vez que las celebridades posan juntas en un evento público. Además, fueron interpretadas como la confirmación de que mantienen una relación amorosa, aunque no han hablado en público de ello.

La presencia de Kendall Jenner y Jacob Elordi en la Academy Museum Gala 2026 llega después de varios meses en los que fueron vistos compartiendo tiempo juntos en distintos destinos y eventos, lo que alimentó constantemente los rumores sobre su romance.

¿Cuándo iniciaron su relación Jacob Elordi y Kendall Jenner?

El romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzó a llamar la atención en abril de este año, cuando fueron vistos besándose en una fiesta posterior a una presentación de Justin Bieber durante Coachella.

Desde entonces, la pareja fue fotografiada durante viajes a Hawái y Japón, además de protagonizar una romántica salida en Londres.

En agosto, los famosos fueron captados saliendo del exclusivo River Café de Londres, donde caminaron tomados de la mano y compartieron un beso que fue captado por las cámaras.

Kendall Jenner y Jacob Elordi ı Foto: IG kendalljenner/jacobelohrdi

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