John Cena enciende la polémica y elige al mejor Mysterio de la historia; ¿Dominik o Rey Mysterio?

John Cena, leyenda de la WWE, enciendo la polémica al decir que Dominik Mysterio es el mejor luchador de su linaje, por encima de Rey Mysterio. Las palabras de Cena se dieron luego que el creador de contenido Escorpión Dorado le mostró un video a Cena en donde Dom habla sobre una lucha que tuvieron.

“Pregúntale (a Cena) la noche que lo derrotó Dominik Mysterio, fue la mejor noche de su carrera, dile que yo le dije. Es el orgullo de su carrera, y además fue en San Diego, donde yo vivo y creo que él también. Todos sus p*nches músculos (de Cena) no importan cuando tengo cerebrito”, dijo Dominik Mysterio en el video que el Escorpión Dorado le hizo llegar a John Cena.

John Cena habla con el Escorpión Dorado sobre Dominik Mysterio



Dice que Dominik es una leyenda y que será el Mysterio más famoso de todos y que disfrutó el tiempo que pasó con Dom pic.twitter.com/c7GFV5033t — Alex🇲🇽 (@AbdallaMysterio) October 13, 2026

Cena, lejos de molestarse por el comentario de Dom, elogió al hijo de Rey Mysterio. Apuntó que puede llegar a ser una “leyenda” y el “Mysterio más famoso de todos”. Fue esta declaración la que generó la polémica, ya que hay una marcada rivalidad entre Dom y Rey, además que al

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“No está mal, es uno de los mejores días de mi vida, si hablamos de las fiestas y depende un poco de los eventos. La fiesta que después de que perdimos esa pelea estuvo jodidamente fantástica. La pasamos muy bien, me encanta la ciudad de San Diego, de verdad me encantó poder luchar contra un talento que admiro como Dominik Mysterio. Ese tipo es una leyenda, tal vez, solo tal vez, el Mysterio más famoso de todos, esa historia aún está por contarse”, comentó Juan Cena, como se le conoce al esteta estadounidense.

Aunque el Escorpión Dorado intentó provocar a Cena y engancharlo para que diera una declaración subida de tono, el también actor se mantuvo tranquilo y no se dejó llevar por la postura del creador de contenido mexicano, quien varias veces se refirió a Dom como “esa mier**”.

Final de ensueño para Dominik Mysterio 🔥#AAAenFOX pic.twitter.com/Nrt6sz9ypn — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 4, 2026

“Creo que él (Dom) tenía el campeonato en ese momento.. De versas aprecié el tiempo que pasé con Dom”, dijo The Prototype, quien incluso le restó importancia a la derrota ante Mysterio y se fijó en las cosas buenas que Dirty Dom le dijo.

“Estoy retirado. Tengo más victorias que derrotas. Esa noche terminé en segundo lugar, no pasa nada. Esos chicos necesitan bravuconería, deja que se desahoguen, eso les ayuda... Dijo que tengo músculos, eso es un cumplido, hay un lado positivo en todo esto, él cree que me veo bien”, aseguró.

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