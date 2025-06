Dominik Mysterio vence a Octagón Jr y defiende el título Intercontinental de WWE en una lucha para la historia

El luchador de Triple AAA, Octagón Jr., estaba dominando las acciones ante Dominik Mysterio, pero el esteta de la WWE se impuso para defender el Campeonato Intercontinental al aprovechar un descuido del mexicano.

Dirty Dom volvió a hacer de las suyas para retener, una vez más, su faja de monarca Intercontinental frente a otro luchador mexicano, pues anteriormente venció a Penta Zero Miedo.

Dom Mysterio terminó la lucha con un 619, selló de su padre, Rey Mystrerio, para después subir hasta lo más alto de uno de las esquina y planchar en la espalda a Octagón Jr., quien no pudo hacer nada para evitar la derrota.

DOMINIK MYSTERIO SUCCESSFULLY DEFENDS HIS IC TITLE 🔥#MITB pic.twitter.com/TGqzvIkAtF — FADE (@FadeAwayMedia) June 8, 2025

En la guerra el luchador mexicano se lució con su estilo aéreo, mostró los mejores movimientos de su repertorio y demostró al mundo porque es uno de los estetas más importantes de Triple AAA.

Octagón Jr. tuvo buenos momentos en la lucha, dominó por algunos momentos, parecía que podría sorprender al mundo y coronarse como el nuevo rey Intercontinental de la WWE, pero la experiencia de Dominik Mysterio fue suficiente para terminar con las aspiraciones del mexicano.

Así se pactó la lucha entre Dominik y Octagón Jr.

Octagón Jr., hijo del maestro de los ochos ángulos, se ganó la lucha por la corona luego de tener una rencilla con Dominik Mysterio en el evento entre WWE y Triple AAA, Worlds Collide. “Te veo en Money In The Bank. Me aseguraré de poner el título en la línea, te veo en Money In The Bank”, dijo Dom.

DOMINIK MYSTERIO AND OCTAGON JR AT #MITB HAS JUST BEEN MADE FOR THE IC TITLE



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/grtwMffzSt — FADE (@FadeAwayMedia) June 7, 2025

En parte Dirty Dom, como es su nombre oficial en la WWE, le dio la lucha al mexicano porque este es un gran admirador de Rey Mysterio y como Dom no tiene buena relación con su padre fue que lanzó el reto.

“Como tú eres un fan de Rey Mysterio, tú también eres una basura como él, qué perro, qué me vas a hacer, yo soy el campeón y no me puedes tocar, no estás en mi nivel”.

Al escuchar esto Octagón Jr atacó a Dom durante la función de Worlds Collide y fue cuando se pactó su lucha en Money In The Bank, que es uno de los eventos más importantes de la WWE, pues se reparten maletines que se pueden cambiar en cualquier momento por un campeonato de la WWE.

