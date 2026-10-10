Kim Kardashian deslumbra en el GP de Singapur con su atuendo para apoyar a Lewis Hamilton (VIDEO)

El Gran Premio de Singapur se lleva a cabo este fin de semana y como es una costumbre en cada carrera de la Fórmula 1, las estrellas y celebridades comienzan a desfilar por el paddock del Gran Circo. En esta ocasión fue Kim Kardashian quien apareció en el Circuito Urbano Marina Bay para estar cerca de Lewis Hamilton.

La modelo fue captada por las cámaras de la Fórmula 1 con una vestimenta muy formal, pues traía puesto un vestido largo color rosa y una bolsa del ismo color. La pareja sentimental de Lewis Hamilton estuvo en los boxes para apoyar a su novio durante la Sprint Race de Singapur.

Lewis Hamilton terminó tercero en la Sprint Race

Lewis Hamilton sigue en busca de quedar entre los primeros puestos del Campeonato de Pilotos y en la Sprint Race del Gran Premio de Singapur terminó en la tercera posición tras las 20 vueltas que disputaron en Marina Bay.

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El volante británico cruzó la meta detrás de Max Verstappen por diferencia de dos segundos. El piloto de Ferrari sumó siete puntos para su cuenta personal en el campeonato y la escudería italiana se mantiene en el segundo puesto del Campeonato de Constructores con 418 unidades.

El volante británico realizó un gran trabajo en la Sprint Race en Singapur y dentro de los pits estuvo una persona muy importante para él, apoyándolo en todo momento y viendo su segundo lugar desde un lugar privilegiado.

DCO