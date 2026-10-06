La Fórmula E anuncia increíbles cambios para la Temporada 2026/2027 en México

La Fórmula E dio a conocer un cambio de trazado para la carrera del próximo año en México.

La categoría eléctrica del automovilismo tendrá algunas modificaciones para la siguiente temporada y una de ellos es el cambio de trazado para la carrera en México.

La Fórmula E sigue creciendo exponencialmente en México y el mundo. La categoría eléctrica del automovilismo anunció diversos cambios para la Temporada 2026/2027 que arranca el 18 diciembre con la carrera en Jeddah, Arabia Saudita.

Alberto Longo, director general de la Fórmula E, respondió si México podría albergar dos carreras de la categoría eléctrica en una misma temporada.

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El cambio histórico que tendrá la Fórmula E para la siguiente campaña será el calendario, se disputarán 21 carreras en 13 sedes, siendo la mayor cantidad de destinos urbanos icónicos en la historia de la categoría eléctrica.

Estos son los cambios que tendrá el Mexico City E-Prix

México se ha vuelto una de las sedes favoritas de los pilotos de la Fórmula E, por la afición que ha crecido cada año y que da una grata bienvenida a todos los volantes cada que se presentan en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para la siguiente campaña, el Mexico City E-Prix presentará un cambio en el trazado, ahora el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez será extendido y los pilotos recorrerán la misma distancia que la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, prometiendo más emociones para los aficionados.

Pepe Martí, piloto de Cupra KIRO, habló sobre la felicidad de competir en la Fórmula E, aunque no descarta la posibilidad de participar en alguna otra categoría.

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De igual forma, llega el PIT BOOST y ocho minutos de ATTACK MODE para que los pilotos tengan oportunidad de estar en los primeros puestos durante la carrera, lo que ayuda a que la carrera tenga mucho más acción desde la primera vuelta hasta la última. Será la decimosegunda ocasión que la Fórmula E visite la Ciudad de México.

Las ciudades que recibirán a la Fórmula E en la temporada 2026/2027

La campaña de la Fórmula E arranca en diciembre de 2026 en Jeddah, pero el resto de la campaña de corre el siguiente año, iniciando con la parada en México el próximo 16 de enero.

Después de que el Autódromo Hermanos Rodríguez se despida de la categoría eléctrica del automovilismo, la Fórmula E viajará a Austin, Miami, São Paulo, Sanya, Mónaco, Berlín, Londres, Zandvoort, Madrid, Shanghai y la campaña termina con la carrera en Tokio.

Volantes como Théo Pourchaire y Zak O’Sullivan tendrán su primera participación en la Ciudad de México. Mientras que Opel GSE Racing y Fortescue Zero son escuderías que realizan su debut este año en la Fórmula E.

EVG