Se FILTRA VIDEO de Alexis Vega peleando con una persona en plena calle; “pende...”; pudo terminar en un accidente

Alexis Vega, estrella de los Diablos Rojos del Toluca, es captado en un altercado con un conductor

La estrella de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, se encuentra metido en una polémica extra cancha, pues en redes sociales se reveló un video de un altercado que el futbolista mexicano tuvo con una persona a causa de un incidente vehicular.

En el metraje de poco más de 30 segundos, que fue compartido por el medio La Crónica de Hoy, se ve a un conductor de un coche particular discutir con el delantero del Toluca, quien se encontraba en la calle.

🚨 Reportan incidente con Alexis Vega en estacionamiento



📍 De acuerdo con un video compartido por La Crónica de Hoy, el futbolista del Toluca, Alexis Vega, habría tenido un incidente en un estacionamiento de Metepec, luego de que le solicitaran mover su vehículo debido a que… pic.twitter.com/GCT2j6pCyh — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) October 6, 2026

¿Qué pasó con Alexis Vega y el conductor del coche?

De acuerdo con los reportes de medios, Alexis Vega habría tenido un incidente en un estacionamiento de Metepec. El exelemento de las Chivas le habría pedido a un sujeto mover su vehículo debido a que obstruía el paso.

Vega y la persona, que en el metraje todo el tiempo estuvo arriba de su coche, intercambiaron palabras. El conductor le dijo: “Sé hombrecito” y “Vámonos juntos”. El futbolista le respondió: “Váyase usted primero”.

El video termina con el sujeto arriba de su carro y con Alexis Vega caminando en la dirección contraria, como evitando la confrontación. Al final el incidente no pasó a mayores y todo terminó en un altercado de poco más de 30 segundos.

Alexis Vega y su momento en la Liga MX

El video de Alexis Vega lo toma en un buen momento con el Toluca. En el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha jugado ocho partido como titular, disputando poco más del 60% de los minutos disponibles (541 de 900) con tres anotaciones.

Sin embargo, en el plano internacional, Vega ha estado pensando en dar un paso al costado de la Selección Mexicana, esto luego de no ser convocado a la Fecha FIFA por Rafael Márquez.

🚨 Aquí las palabras de Alexis Vega sobre su posible retiro de la Selección Mexicana 🇲🇽🎙️ pic.twitter.com/Em1bcZsP7X — Alee (@ImAleeJeje) September 27, 2026

“Obviamente después de Mundial salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo no con el técnico, obviamente yo quería jugar más. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no, se que es una decisión complicada, pero en estos días sacaré un comunicado”, declaró Alexis Vega a TUDN momentos después del empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul.

El siguiente partido de los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX es el viernes nueve de octubre de visita ante los Tigres de la UNAL. Los escarlatas son primeros de la general, mientras que los regios con 15 de la tabla.

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