En un partido intenso los Bravos de Juárez cerraron el Torneo Apertura 2026 con con un empate por 3-3 ante el Atlas. De manera agónica el cuadro fronterizo logró emparejar los cartones con un penalti anotado por José Luis Rodríguez, que fue la última acción del compromiso.

Los Bravose se había puesto en superioridad con anotación del delantero mexicoargentino Luca Martínez Dupuy al 76′ y parecía que podrían llevarse la victoria. Sin embargo, los Zorros igualaron con gol de cabeza de Juan Purata al 84′ y al 93′ Elías Montiel consiguió la diana que le dio la voltereta alos visitantes.

Cuatro, sí, cuatro goles de cabeza desde tiro de esquina en este juego. 🤯



Este fue el de José Sánchez Purata. 🎥#LaLigaDeLaAfición✨ | #J17 | #AP26 | #JUAATS pic.twitter.com/K7i0EKhF5u — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2026

En unas de las últimas acciones del juego se produjo una mano dentro del área que se marcó como penalti. A pesar de todo, el cuadro tapatío amarra su boleto a la Liguilla y Juárez se despide de manera decorosa.

En el otro juego de la noche, los Xolos de Tijuana vencieron 1-0 al Atlante como locales, colocándose en posiciones de Liguilla, pero deben esperar resultados para conocer si avanzan a la fiesta grande del futbol mexicano.

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