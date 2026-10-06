¡Intenta no llorar! Neymar dedica a Lionel Messi una emotiva despedida que recuerda su gran hermandad

Neymar y el mensaje a Lionel Messi por su adiós de la Selección Argentina

El delantero brasileño Neymar compartió un mensaje en redes sociales para su amigo Lionel Messi, quien se retirará de la Selección Argentina. El futbolista del Santos agradeció a Messi por todo lo que ha hecho por el futbol y le pidió disfrutar de su último duelo como internacional.

“Quien ama el futbol te aprovechó a lo largo de estos años”, inicia el mensaje de Neymar para La Pulga, quien este martes tendrá su despedida como jugador internacional de Argentina en el Estadio Monumental ante Benín.

La publicación de Ney está acompañada por tres fotos representativas de la amistad entre el brasileño y el argentino. Son imágenes de 2021, tras la premiación de la Copa América de ese año en donde Messi y compañía se impusieron a la Brasil del Príncipe en el Maracaná.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Aunque los brasileños perdieron, las fotos de Neymar y Messi pasaron a la historia, pues se sentaron en las escaleras del túnel al vestidor, rieron y se abrazaron. Al astro exBarcelona tenía la medalla de campeón colgada.

“Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, agrega el mensaje de Neymar que se puede leer en su cuenta de X.

Messi y Neymar compartieron cancha muchas veces, pues además de rivales en los gigantes sudamericanos, fueron compañeros en el Futbol Club Barcelona y en el París Saint-Germain.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el futbol. Gracias por hacerme amar aún más el futbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi”, termina el comunicado.

Messi se marcha de la Selección Argentina

Lionel Messi, de 39 años jugará su último partido con la casaca de su país en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, acontecimiento que marcará un hueco para el futbol.

Messi deja como legado un título Mundial en 2022, dos subcampeonatos (2014 y 2026), dos trofeos de la Copa América (2021 y 2024), una medalla dorada olímpica (2008) y 125 goles como máximo artillero en la historia de la selección.

La carrera de Messi en el plano internacional no pudo cerrar con broche de oro tras perder contra España en la final de Norteamérica 2026, que significó su tercera final del orbe y su segundo subcampeonato tras el de 2010.

aar