Este sábado 21 de noviembre se corre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en donde Checo Pérez se presenta por primera vez bajo su nuevo equipo, Cadillac, que en Estados Unidos buscarán dar una gran sorpresa y ganar sus primeros puntos en la historia dentro de la máxima categoría del deporte motor.

Al GP de Las Vegas se llega con todo definido. Kimi Antonelli no sólo aseguró ya el campeonato de pilotos, sino que él y George Russell han llevado a Mercedes a su noveno título de constructores.

Eso ha puesto la atención en la menos gloriosa pelea por el segundo lugar entre los pilotos. Es un grupo muy apretado, con apenas 33 puntos que separan a Max Verstappen, segundo, de Lando Norris, sexto. Quizá Norris pueda acercarse a la parte alta, pero no superará la sensación de ganarlo todo la temporada pasada.

¿Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas de F1?

El Gran Premio de Las Vegas de F1 se corre este sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de F1TV, Sky Sports e IZZI.

Max Verstappen, uno de los favoritos a la victoria

Max Verstappen llega al Gran Premio de Las Vegas con tres victorias en sus últimas cinco carreras y ocho podios consecutivos. Ese repunte al final de la temporada impulsó al piloto holandés de 29 años al segundo lugar del campeonato cuando restan tres carreras, incluida la del sábado en Estados Unidos.

Aún está por verse si un buen cierre se trasladará a la próxima temporada, pero probablemente no le vendría mal a Verstappen. “Habrá algunos cambios en el auto (la próxima temporada), así que hay cosas que vamos a querer aprender”, comentó. “Pero, por supuesto, no sabes qué van a traer los demás el año que viene, así que es muy difícil saber cómo irá el próximo año. Pero por ahora, claro, estamos contentos con el progreso que hemos logrado. Al mismo tiempo hay muchas cosas que queremos hacer mejor como equipo”.

Verstappen vuelve al circuito de Las Vegas, donde ha tenido bastante éxito incluso después de criticar inicialmente a la F1 por llevar una carrera a una ciudad que, según él, se preocupaba más por el espectáculo que por el automovilismo en sí.

El piloto de Red Bull ha ganado dos de las tres carreras en este trazado de 3,85 millas (6,2 kilómetros), que pasa por lugares como las fuentes del Bellagio y la enorme Sphere iluminada con LED, y cantó “¡Viva Las Vegas!” al cruzar primero la meta en la edición inaugural.

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A very busy pit lane and FP3 is GO! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3cSNgA0tGi — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Verstappen fue casi imbatible en la temporada 2023, al ganar 19 veces para conquistar su tercer título consecutivo de la F1. Otro campeonato llegó al año siguiente, aunque el total de victorias de Verstappen bajó a nueve. Aun así, parecía que no había un final a la vista para su dominio. Pero Verstappen terminó segundo el año pasado detrás de Lando Norris y abrió esta temporada sin una victoria hasta iniciar su actual repunte al ganar el 4 de octubre en Malasia.

“De verdad pensé que no ganaríamos una carrera este año, y ahora estamos peleando constantemente por una victoria o muy cerca de ella”, expresó Verstappen. “Mis respetos para todo el equipo. Ha hecho un trabajo realmente bueno, y ahora también miramos hacia delante y seguimos revisando algunas de las debilidades que tenemos y cosas que queremos cambiar para el próximo año, con la esperanza de hacer el auto aún mejor”.

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