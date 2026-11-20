Pumas recibe a Monterrey en la última jornada de la fase regular el AP2026 de la Liga MX

Pumas se enfrenta a Monterrey como parte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la última oportunidad de los felinos para avanzar a la Liguilla, aunque no depende todo completamente de ellos, pues deben esperar más resultados.

El Club Universidad llega con 21 puntos, con lo justo para pelear un puesto para la fiesta grande del futbol mexicano, pero necesitan vencer a los Rayados, que por su lado llegan con su destino en sus manos, pues con 24 unidades les sirve el triunfo para avanzar a la fase de eliminación directa.

¿Dónde ver el Pumas vs Monterrey, de la Jornada 17 del Apertura 2026?

El partido entre Pumas y Monterrey, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 21 de noviembre e inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 5.

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El mensaje del Chino antes del duelo ante Monterrey

Antes del partido ante Rayados, César Huerta declaró que en el vestidor se encuentran comprometidos con Esteban Solari, entrenador de los Pumas, quien llegó en reemplazo de Efraín Juárez, quien dejó al club con un subcampeonato de la Liga MX.

Con la mejor actitud y disposición cerramos la semana y estamos listos para enfrentar la Jornada 17 👊🔋🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/gCTsucO6gv — PUMAS (@PumasMX) November 21, 2026

“Nosotros estamos a muerte con el Tano. Si bien al principio nos costó, más que agarrar su idea, los conceptos de presión, de una cuestión más táctica, yo creo que hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado”, declaró Huerta en conferencia de prensa este viernes 20 de noviembre.

Efraín Juárez dejó al Club Universidad en medio de polémicas antes de iniciar el Torneo Apertura 2026 y Solari cuando llegó implementó cambios en posiciones y al equipo le costó adaptares a su idea de juego, pero con el paso del certamen el funcionamiento mejoró, algo que el Chino destacó al decir que el Tano les ha dado las herramientas para competir.

“Nosotros, como jugadores, tenemos que ser muy autocríticos y asumir la responsabilidad que debemos tomar. El Tano nos da las herramientas para salir a disputar el partido, pero después nosotros accionamos y ya son cosas que no dependen de él”, indicó el atacante.

📹 Así se vivió este día en Cantera, César Huerta y Víctor Arteaga hablaron ante los medios de comunicación, previo al partido de este sábado en Ciudad Universitaria, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 👊#SiemprePumas pic.twitter.com/VGju1RlEf5 — PUMAS (@PumasMX) November 21, 2026

El Chino Huerta también comentó que Pumas, a pesar de sufrir para poder aspirar a la Liguilla, solamente tiene una derrota ante los líderes de la Liga MX, pero han dejado escapar puntos en duelos por errores puntuales.

“Si nos basamos en estadísticas, de los primeros cuatro lugares de la tabla, solo con uno de ellos perdimos. Entonces, creo que el equipo hace muy bien las cosas y ha estado en crecimiento constante. Ha habido desconcentraciones y detalles que nos han hecho dejar ir muchos puntos importantes”, explicó.

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