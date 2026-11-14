¡HISTÓRICO! Pumas golea a Tigres y clasifica por primera vez a las semifinales de la Liga MX

Pumas acaba de hacer historia en la Liga MX al golear 5-0 a Tigres en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 y con ello clasificar por primera vez a las semifinales del futbol mexicano.

El equipo dirigido por Roberto Gerardo Medina eliminó del certamen al equipo más ganador de la Liga MX Femenil y llegarán a la antesala de la gran final con el mejor de los ánimos en busca de su primera final.

El primer tanto del compromiso llegó al minuto 26 de juego cuando Stephanie Ribeiro se metió entre la defensa de las Amazonas y cuando encontró el espacio necesario sacó el disparo al primer poste de Ceci Santiago para ponerle números al electrónico.

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Las auriazules se fueron con la ventaja al medio tiempo y con el momento anímico de su lado, algo que aprovecharon en el arranque de la parte complementaria para aumentar la ventaja en el tablero gracias a Priscila Chinchilla, quien aprovechó el rebote desde fuera del área para colocar la esférica al poste más lejano de la guardameta rival.

El tercer tanto fue por parte de Stephanie Ribeiro al minuto 67 de juego, cuando la delantera de los Pumas aprovechó un rebote que dejó Ceci Santiago dentro de su área para solo empujar la esférica al fondo de las redes rivales.

El equipo de la Sultana del Norte parece que nunca apareció en el campo de juego, ya que las Amazonas no encontraron la forma de hacerle daño a la portería rival a pesar de tener a varias jugadoras de peligro en el campo.

Montserrat Hernández fue la encargada de marcar el cuarto tanto de las capitalinas. La mediocampista fue habilitada por Priscilia Chinchilla y entró sola al área de Tigres para definir con un disparo raso que no pudo detener Santiago.

María Sainz puso cifras definitivas en el cotejo en el tiempo de compensación y para cerrar el compromiso, la jugadora auriazul remató desde la banda izquierda con poco ángulo y terminó poniendo la pelota al segundo poste de Ceci Santiago para vencer a la portera mexicana.

Las auriazules son las primeras invitadas a las semifinales del torneo local y esperan a su rival que podría ser el mejor equipo de la campaña, el América, que tiene una ventaja de 3-0 sobre Toluca para el encuentro de vuelta.

DCO