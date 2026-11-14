El horrible OSO de Jesús Gallardo ante Jamaica que podría costarle la eliminatoria a México (VIDEO)

Jamaica logró abrir el marcador en el partido ante México gracias al rechace que intentó Jesús Gallardo y que terminó al fondo de las redes del Tricolor. El lateral del Toluca se levantó dentro del área para mandar la esférica fuera de su área, pero lamentablemente su golpeó fue un gol a favor de los Reggae Boyz.

Después del gol de Jamaica, Julián Quiñones y el Tala Rangel discutieron por qué el portero de las Chivas también se equivocó antes de que se disputara el tiro de esquina. El guardameta de México se tardó en realizar el saque de meta y el árbitro lo cambió por tiro de esquina.

💀 🇯🇲 Gol de Jamaica



México regalo un córner por tiempo y Jesús Gallardo se mete un autogol. pic.twitter.com/PXZWzcJEYk — Alee (@ImAleeJeje) November 15, 2026

México no consigue una victoria desde que Rafa Márquez inició su etapa

México ilusionó a la afición con su participación en el Mundial 2026, pero los encuentros que siguieron con Rafa Márquez al frente no han sido lo mejor para uno de los equipos más grandes de la Concacaf.

El Tricolor acumula dos empates y dos derrotas en los juegos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, así que la presión comienza a apretar a Rafa Márquez que conforme avancen los partidos y las victorias no lleguen, podría terminar la época del Káiser en el cuadro nacional.

De igual forma la afición comienza a desesperarse y en redes sociales muestran su descontento con el conjunto mexicano que parece que no tiene forma de volver a mostrar el nivel de juego que el equipo tuvo en la Copa del Mundo 2026.

DCO