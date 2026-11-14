Así se jugaría AL MOMENTO la Liguilla del Apertura 2026 a falta de una jornada para que termine el torneo

El triunfo de Monterrey sobre Querétaro movió las cosas de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX está casi definida, pues solamente falta una jornada para que concluya la fase regular del torneo. La victoria de Monterrey sobre Querétaro en duelo pendiente de la Fecha 7 aclaró el panorama y movió las cosas.

Con el triunfo de Rayados sobre Gallos Blancos (1-0), León, octavo de la tabla, sería el contrincante del líder Cruz Azul en los cuartos de final; fase en la que el América, segundo de la clasificación, se mediría precisamente a La Pandilla.

Así se jugaría la Liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul (1) vs León (8)

América (2) vs Monterrey (7)

Chivas (3) vs Santos (6)

Toluca (4) vs Atlas (5)

Querétaro, prácticamente eliminado tras caída ante Monterrey

La derrota de 1-0 a manos del Monterrey dejó al Querétaro con 20 puntos y ubicado en el decimosegundo puesto de la clasificación, a tres del León, que marcha octavo.

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Gallos Blancos quedó prácticamente eliminado del Apertura 2026 de la Liga MX, pues su diferencia de goles es de -6, mientras que la de La Fiera es de +2.

Por su parte, el Monterrey dio un gran paso hacia la Liguilla y tiene en sus manos la clasificación a la fase final del futbol mexicano. Diego Rossi fue el autor del único gol del encuentro contra los emplumados.

¡Ya lo gana 'La Pandilla'! Ⓜ️💥



Enooorme jugada de Luca Orellano y al final, Rossi llega a cerrar la pinza y marcar un gol IMPORTANTÍSIMO para @Rayados. 🤠#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #QROMTY pic.twitter.com/SfVWqzTFgk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 15, 2026

¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX está programada para comenzar el próximo 25 de noviembre, cuando se realicen los primeros dos juegos de ida de cuartos de final.

Cuatro días más tarde, el domingo 29, concluirá la primera etapa de la Fiesta Grande del futbol mexicano, cuyas semifinales están pactadas para efectuarse entre el 2 y el 6 de diciembre.

La final de ida se llevará a cabo el 10 de diciembre y el domingo 13 el cotejo de vuelta. Sin embargo, si el Toluca es uno de los finalistas, la serie por el título del Apertura 2026 se disputaría el 24 y el 27 de diciembre, esto debido a que los Diablos Rojos disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre.

EVG