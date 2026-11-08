Querétaro cae ante Puebla y se complica su pase a la Liguilla del Apertura 2026; resumen y goles

Querétaro perdió como local ante el Puebla en la penúltima jornada del Apertura 2026.

El Querétaro complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que perdió 2-0 como local en el Estadio Corregidora a manos del ya eliminado Puebla.

La Franja definió el juego de la Jornada 16 desde el primer tiempo gracias a las anotaciones de Kevin Velasco y Omar Moreno. El primer gol fue con un remate de zurda en el centro del área al minuto 9, mientras que el segundo cayó al 36′ con un disparo raso de derecha.

¡Pero con qué potencia y colocación le pegó Kevin Velasco! 😤🎽



Aquí está el gol con el que el @ClubPueblaMX se adelantó esta tarde en Querétaro. ⚽#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #QROPUE pic.twitter.com/qgvD10F9i7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2026

¡El Pueblototota está sorprendiendo en Querétaro! 😱



Aquí está el segundo tanto del @ClubPueblaMX. 🎽⚽



Gran conexión entre Kevin Velasco y Omar Moreno.#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #QROPUE pic.twitter.com/AUniUtmtXe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2026

Querétaro tiene un juego pendiente en el Apertura 2026

Este descalabro dejó al Querétaro con una cosecha de 20 puntos y en el decimosegundo puesto de la clasificación.

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Pero la buena noticia para Gallos Blancos es que tiene un partido pendiente, mismo que disputará el próximo sábado 14 de noviembre, cuando reciba al Monterrey en encuentro de la Jornada 7 que se aplazó por la participación de Rayados en la Leagues Cup.

Será un duelo de los denominados de seis puntos, pues el equipo regiomontano marcha décimo con 21 unidades, por lo que un empate o derrota de poco les serviría a ambos clubes.

Por su parte, el Puebla llegó a 19 puntos, misma cosecha que tiene el Atlético de San Luis, también eliminado y al que supera por diferencia de goles.

Juegos de Querétaro y Puebla en la última jornada

La Jornada 17, la última de la fase regular del Apertura 2026, comienza el próximo 20 de noviembre, cuando el Puebla sea local ante el Atlético de San Luis.

Dos días después, el Querétaro enfrenta en el Estadio Corregidora al Necaxa, que ocupa el penúltimo sitio de la clasificación en la Liga MX.

EVG