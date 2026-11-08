Henry Martín le manda recado a Rafa Márquez tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana

Henry Martín habló sobre su no inclusión en la lista de Rafa Márquez para los próximos juegos de México.

El buen momento de Henry Martín con el América no bastó para que Rafa Márquez no incluyera al delantero yucateco en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica en la última Fecha FIFA del año.

La Bomba, autor de uno de los goles en el empate 2-2 de América contra Pumas en el clásico capitalino, descartó que considere una injusticia su ausencia en la lista de jugadores para los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, y le mandó su apoyo a todos los seleccionados.

“Nosotros primero enfocados en el club, después las decisiones las tomarán. No lo veo como una injusticia, los jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado, son el futuro de la Selección y estamos al cien por ciento para apoyarlos, para desearles lo mejor”, declaró Henry Martín tras el duelo entre azulcremas y auriazules.

Henry Martín sueña con volver a la Selección Mexicana

Henry Martín reconoció que en el momento en el que Rafa Márquez lo contemple para los juegos de la Selección Mexicana irá con toda la disposición, pues hizo énfasis en que representar al Tricolor no tiene comparación.

“Nosotros nos enfocamos cien por ciento en el equipo, los resultados llegan solos. Si me toca en algún momento, voy a estar feliz. A la Selección, como dije, es imposible decirle que no, porque es el orgullo, la pasión, es por lo que todos estamos como deportistas. Es lo más grande que puedes tener, el representar a tu país”, ahondó el atacante del América.

Con su diana de penalti ante Pumas, Henry Martín llegó a 11 goles en el Apertura 2026, su decimoctavo torneo con el equipo azulcrema, al que se unió en el Clausura 2018.

¿Desde cuándo no juega Henry Martín con México?

Han pasado dos años desde que Henry Martín no representa a la Selección Mexicana, con la que no juega desde el 19 de noviembre de 2024.

En aquella ocasión, la Bomba hizo un doblete en el triunfo de 4-0 sobre Honduras en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, cotejo que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

EVG