Henry Martín no va a la Selección Mexicana y no es el único; ¿Rafa Márquez no quiere vacas sagradas?

La Selección Mexicana se prepara para la segunda ventana internacional de Rafael Márquez al mando del primer equipo y antes de que se anuncien la convocatoria para la Concacaf Nations League, información de medios nacionales señala que el delantero Henry Martín, así como otros jugadores, no estarán en el llamado final.

En últimas semanas mucho se ha hablado que La Bomba, capitán del Club América, regresaría a una convocatoria de México, pero en últimos momentos se ha revelado que el ariete no alcanzó a pasar el corte, pese a que en últimos juegos el futbolista azulcrema ha sido de los más constantes.

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CONFIRMADO



Henry Martín NO ESTÁ en la convocatoria de la Selección Mexicana para los duelos ante Jamaica de la Nations League.



En la lista TAMPOCO está Luis Ángel Malagón.



Los CONVOCADOS de América son Israel Reyes, Isaías Violante, Erick Sánchez y Kevin Álvarez… pic.twitter.com/CRu6npBDiB — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 4, 2026

No se han adelantado muchos detalles de la convocatoria de la Selección Mexicana ante Jamaica por el pase al Final Four de la Concacaf Nations League, pero se reporta que estará de regreso Julián Quiñones tras la Copa del Mundo, así como los europeos Armando González y Santiago Giménez.

Además de Henry Martín, otro jugador del América que no tendrá su lugar en el plantel de Rafael Márquez es Luis Ángel Malagón, arquero que recientemente regresó a la titularidad en las Águilas tras meses de recuperación por una lesión que incluso lo dejó fuera del Mundial 2026.

La Bomba y Malagón verán desde Coapa cómo algunos de sus compañeros sí van al Tricolor. Se trata de Israel Reyes, Isaías Violante, Erick Sánchez y Kevin Álvarez.

Fuera del América, se reporta que Hirving “Chucky” Lozano y Germán Berterame tampoco estarán en el nuevo llamado de Rafael Márquez, algo llamativo, porque el extremo y el centro delantero formaron parte de la primera convocatoria en la nueva era de la Selección Mexicana.

Edson Álvarez, Luis Chávez y Jorge Ruvalcaba tampoco aparecerán en la lista para el choque ante los Reggae Boyz. Otros que sí estarán con César Montes y Rodrigo Huescas, quienes juegan en Rusia y Dinamarca, respectivamente.

¿Quién ocupará el lugar de Henry Martín?

Si bien Julián Quiñones estará de regreso en la Selección Mexicana, se informa que habrá tres delanteros centros en el duelo ante Jamaica, siendo los conocidos Armando González y Santiago Giménez, pero en lugar de Henry Martín iría Armando León.

León es un delantero de 26 años de edad que juega en el NK Osijek de Croacia y vive un mejor momento que La Hormiga y El Bebote, pues tiene seis goles y una asistencia en la Liga Croata, siendo de los mejores jugadores mexicanos en alguna liga de Europa.

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