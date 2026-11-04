¡51 EXPULSADOS! Partido en Brasil se ve manchado por una batalla campal que rompe récord de tarjetas rojas (VIDEO)

El partido entre el Uberlandia y el Mamoré, de la categoría Sub-20 en Brasil, se vio manchado por la terrible batalla campal que se suscitó en el terreno de juego, razón por la que el compromiso fue suspendido al minuto 54 y el árbitro central comenzó a repartir tarjetas rojas a diestra y siniestra.

El juego no llegó al minuto 90 y tuvo 51 expulsados en total, un nuevo récord en el futbol mundial, aunque algo negativo para el balompié. Las tarjetas rojas fueron para 43 jugadores y ocho personas del staff de ambos equipos. El anterior récord era de un partido del futbol argentino con 36 expulsiones en 2011.

🇧🇷 Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards



The referee sent off 43 players and 8 coaches.



Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them.



The… pic.twitter.com/7MeULLTUXz — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026

El partido que se celebró el 1 de noviembre y era correspondiente a la ida de las semifinales del Campeonato de Segunda División Sub-20 de Minas Gerais, no llegó a su fin y no se sabe su se reanudará.

La batalla campal inició cuando jugadores y miembros del staff de ambas instituciones comenzaron a insultarse y agredirse, generando que comenzaran a saltar golpes y empujones entre ellos. El compromiso se encontraba 3-1 a favor del Mamoré.

Desafortunadamente el árbitro central tuvo que terminar el compromiso antes de tiempo y lo vergonzoso fue que entró la Policía Militar de Minas Gerais a detener a los futbolistas que estaban causando los desfiguros dentro del terreno de juego. Los administradores del estadio reportaron los daños que sufrió el inmueble horas más tarde.

En el reporte hay 14 puertas, lavabos, regaderas, inodoros, muebles de los vestidores, banquillos y cableado eléctrico, además de que se dañaron camillas y duchas de hidromasaje.

DCO