¿Quién es Michel Owono y por qué está recibiendo odio por muerte de Jesús de Miguel?

En redes sociales comenzaron a criticar fuertemente al futbolista Michele Owono, pues este incluso comenzó a recibir comentarios de odio, racismo y amenazas por la muerte de Jesús de Miguel.

A las 08:00 horad el 3 de noviembre el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, perdió la vida luego de haber ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El futbolista de 30 años de edad fue ingresado debido a una fuerte lesión que sufrió durante el partido disputado con el Andorra del 2 de noviembre, en el que colisionó contra el arquero del Andorra, Jesús Owono.

Debido a esto, el portero del Andorra fue confundido con el defensa del CF Can Vidalett, Michel Owono, quien comenzó a ser bombardeado con comentarios y mensajes de odio por la muerte de Jesús de Miguel.

Por medio de un breve comunicado, Michel Owono externó su sentido pésame a los familiares, seres queridos y amigos del delantero, y aclaró que él no tenía alguna relación con el deceso de Jesús de Miguel.

“Me están confundiendo por mi apellido y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duelen profundamente y que condeno en su totalidad” señaló el futbolista.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más enfema, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzque, se insulte, o se amenace a alguien por el color de su piel o su origel” aseveró Michel Owono.

Asimismo, señaló que tanto el respeto, como la empatía y la humanidad deben ser parte fundamental de la sociedad, y que tanto el futbol como el deporte lejos de dividir, debería unir a las personas.

¿Quién es Michel Owono?

Michele Owono nació el 2 de febrero de 1996 en Malobo, Guinea Ecuatorial, y actualmente juega como defensa lateral derecho en el CF Can Vidalet, un club de futbol español que compite en la Tercera Federación.

Además, también ha jugado en:

Santfeliuenc FC 2018

CF Can Vidalet 2018

FE Grama 2019

Corian CF 2021

CF Can Vidalet 2021

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