¿Quién es Jesús Owono, portero de Andorra que enfrentaría cargos penales por el fallecimiento de un jugador del Tenerife?

Jesús Owono, portero del Andorra, chocó con Jesús de Miguel en un partido de la Segunda División de España, lo que provocó el fallecimiento del delantero del Tenerife por un paro cardíaco. La Policía Nacional de España informó que se inició una investigación por posible homicidio imprudente.

Él es Jesús Owono, portero del Andorra

Jesús Lázaro Owono Ngua es un futbolista originario de Bata, Guinea Ecuatorial. Nació el 1 de marzo de 2001, actualmente tiene 25 años y está medido en un gran problema después del choque en el partido de la Segunda División de España que provocó el fallecimiento de Jesús de Miguel.

💔The collision that resulted to the passing away of CD Tenerife player, Jesus de Miguel with the FC Andorra Goalkeeper, Owono.

pic.twitter.com/xWjW7WbCFr — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 3, 2026

Jesús Owono debutó a nivel de clubes en el Deportivo Alavés Juvenil A en 2016. Después pasó al Club San Ignacio. Su carrera fue en ascenso cuando debutó en Primera División el 2 de enero de 2022 con el Deportivo Alavés. Disputó 25 juegos con el cuadro vitoriano hasta ser cedido al FC Andorra el 13 de julio de 2025.

Después de una campaña el cuadro de Andorra lo compró por dos años, pero su vida cambió el 2 de noviembre de 2026 con el choque ante Jesús de Miguel en el duelo entre su club y el Tenerife.

Owono también ha tenido participación con su equipo nacional. Su primer llamado internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial fue a los 17 años de edad, en septiembre de 2018, pero debutó el 25 de maro de 2019 en una derrota 3-2 ante Arabia Saudita en un juego amistoso.

Horribles noticias desde España. El jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció tras un choque con el portero del Andorra, Owono. La jugada parecería accidental, con ambos buscando el balón. Muy triste de verdad. QEPD Jesús de Miguel. pic.twitter.com/ANpM2JVhKA — Martín del Palacio (@martindelp) November 3, 2026

En toda su carrera, Jesús Owono ha disputado 47 partidos en todas las competencias con el Deportivo Alavés y el FC Andorra. Incluye datos de Liga (Primera y Segunda) y de Copa del Rey.

¿Cómo fue el choque de Owono y De Miguel?

El fuerte choque ocurrió cuando Owono salió de su área hasta el mediocampo para disputar un balón largo que De Miguel intentaba alcanzar.

De Miguel se encogió inicialmente de rodillas, sujetándose el torso durante unos segundos, antes de caer hacia atrás, con los brazos cayendo a los costados.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Owono se retiraba del campo después de que le mostraran la tarjeta roja, pero se dio la vuelta y se unió a los otros jugadores que corrieron para ver cómo estaba De Miguel.

Andorra, que es propiedad del exastro del Barcelona Gerard Piqué, también ofreció sus condolencias, junto con otros clubes, la Federación Española de Futbol y LaLiga.

“Queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, dijo Andorra en un comunicado.

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