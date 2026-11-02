López-Dóriga denuncia que socio de Andy López Beltrán y Amílcar Olán lo confrontó en el Gran Premio de México

El periodista Joaquín López-Dóriga denunció que un presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán lo confrontó en el Gran Premio de México ce la Fórmula Uno.
El incidente ocurrió este domingo 1 de noviembre en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.
En redes sociales, Joaquín López-Dóriga señaló que el hombre buscó provocarlo.
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El comunicador reprochó que personas ligadas al contratista y a Andrés López Beltrán asistan a estos eventos.
López-Dóriga recordó los señalamientos de contratos millonarios y calificó de cínicos a los implicados, tras asegurar que la gente en el lugar los repudió.
Agregó que los acompañantes del sujeto lo grabaron con fines de provocación, y los retó a publicar el video en redes sociales.
“Además de ratas, cobardes. Pero ellos lo grabaron. Los reto a que lo suban. Los socios de Andy López Beltrán y Amílcar. Con logotipos de LV y Gucci. Él y la grabadora”, describió el periodista Joaquín López-Dóriga.
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FGR