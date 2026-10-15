Captan a Amílcar Olán en exclusivo colegio de Lugano, Suiza

El empresario tabasqueño, Amílcar Olán Aparicio, conocido por su cercanía con Andy López Beltrán, reapareció públicamente en las instalaciones de The American School in Switzerland (TASIS), una exclusiva institución educativa privada ubicada en Suiza.

La difusión de las fotografías en redes sociales llamó la atención por el prestigio del campus y porque Olán Aparicio es señalado de ser el presunto operador financiero de una red de tráfico de influencias y asignación irregular de contratos en obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

Hasta el momento, no se han establecido los motivos de la visita de Amílcar Olán al campus de The American School in Switzerland ni se ha confirmado si su presencia se relaciona con asuntos escolares.

TE RECOMENDAMOS: Ningún ministro tomó el asunto SCJN rechaza atraer caso de Tomás Yarrington contra auto de formal prisión

Amílcar Olan fue captado en las instalaciones de The American School in Switzerland (TASIS), una escuela privada ubicada en Montagnola, Suiza.

📷: @alfredolez pic.twitter.com/fEXtr6lMUQ — Monica Garza (@monicagarzag) October 15, 2026

En días pasados, el empresario tabasqueño fue localizado en Suiza por periodistas de una televisora nacional. La noticia fue relevante, debido a que no se conocía su ubicación.

Posteriormente, Amílcar Olán abandonó la residencia en la que fue ubicado, misma que también entró al debate, debido al alto costo de la renta.

En tanto, el Gobierno de México ha afirmado que el amigo Andy López Beltrán se encuentra ubicable para cualquier llamado a declarar sobre los señalamientos en su contra.

A la fecha, las autoridades mexicanas no han armado alguna investigación ligada al empresario tabasqueño, pese a que su hermano está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué se sabe de la exclusiva institución educativa privada?

TASIS se sitúa en Montagnola, en las cercanías de Lugano, sobre la zona conocida como la Colina de Oro (Collina d’Oro). La escuela cuenta con vistas hacia el lago de Lugano y a los Alpes.

De acuerdo con la información institucional del colegio, TASIS fue fundada en 1956 por M. Crist Fleming y se consolidó como el primer internado estadounidense establecido en el continente europeo.

El campus ofrece oferta académica desde el nivel preescolar hasta el posgrado, combinando la modalidad de internado residencial con la asistencia de estudiantes externos de diversas nacionalidades.

Entre sus planes educativos destacan el diploma estadounidense, programas de Advanced Placement y el Bachillerato Internacional.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR