De México al mundo: premian proyecto que beneficia a más de 15 mil mujeres rurales

El programa Cuenca Balsas recibió en Roma un reconocimiento del FIDA por sus avances en igualdad de género y desarrollo rural

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) reconoció este jueves al proyecto Cuenca Balsas, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como la iniciativa más destacada de América Latina y el Caribe por sus avances en igualdad de género, tras beneficiar a más de 15 mil 500 mujeres rurales mediante programas de desarrollo económico, conservación ambiental y fortalecimiento comunitario.

La distinción se entregó en Roma, Italia, durante los IFAD Gender Awards 2026, donde otras cuatro iniciativas de distintas regiones del mundo también recibieron premios. El programa mexicano cuenta con una inversión superior a 90 millones de dólares, aportados por el organismo internacional, el Fondo Verde para el Clima y el Gobierno federal.

Durante 2025, las mujeres representaron 35 por ciento de la participación en actividades productivas y comunitarias del proyecto. Los resultados preliminares de 2026 muestran un incremento al 38 por ciento, equivalente a tres puntos porcentuales adicionales, a partir del impulso a emprendimientos femeninos, capacitación y acceso a financiamiento.

💜🌾 En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, productoras poblanas participaron en la Expo del Campo Mexicano, desde @Agricultura_mex, compartiendo la riqueza comunitaria de Puebla y el talento que distingue a sus regiones. 🫶🏼👩🏻‍🌾 pic.twitter.com/du8H8USUTX — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@SDRGobPue) October 15, 2026

Con presencia en Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, Cuenca Balsas tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de más de 1.7 millones de mujeres. La estrategia concede especial atención a comunidades indígenas y afromexicanas, así como a su incorporación en las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.

Además del respaldo económico, la Conafor contempla apoyos para cubrir gastos de cuidado familiar, con el propósito de facilitar la participación femenina en actividades productivas y comunitarias. También promueve el conocimiento de los derechos sobre la propiedad de la tierra y el acceso a labores de restauración forestal, conservación y brigadas de manejo del fuego.

El alcance ambiental comprende más de 924 mil hectáreas bajo prácticas de manejo que buscan fortalecer la resistencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Como parte de esta política, la comisión publicó en 2025 una Estrategia Nacional de Género e Inclusión en el Sector Forestal para ampliar las oportunidades de participación económica y social.

Ivette González Montiel, subgerenta de Igualdad de Género de la Conafor, destacó que la perspectiva de las mujeres forma parte de la estructura del programa desde su origen.

“Este enfoque de género se promueve desde el propio diseño del proyecto, no solamente a través de la gestión de los componentes sino también en materia operativa y de ejecución”, explicó. La funcionaria resaltó la importancia de incorporar los conocimientos tradicionales indígenas y respetar las particularidades lingüísticas de cada comunidad.

En el Día Internacional de las #MujeresRurales reconocemos la fuerza, el trabajo y la sabiduría de las mujeres que día a día sostienen a sus comunidades, trabajan la tierra y mantienen vivas nuestras tradiciones. 💜



Seguimos avanzando en el reconocimiento de sus derechos y en la… pic.twitter.com/q9mLVGTHOO — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 15, 2026

Por su parte, Rocío Medina Bolívar, directora regional del FIDA para América Latina y el Caribe, destacó la contribución femenina a las economías locales. “Las mujeres rurales del mundo desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de sus comunidades”, afirmó.

Uno de los resultados del programa se encuentra en Tingambato, Michoacán, donde un grupo de emprendedoras indígenas creó BIO BOS, una empresa que elabora y comercializa cosméticos y productos derivados de plantas medicinales. El proyecto proporcionó asistencia para su constitución y fortaleció sus capacidades comerciales y de producción.

“Tenemos un contacto directo con la naturaleza y estamos rescatando el uso de las plantas medicinales en beneficio de nuestra salud y también como un apoyo económico para nuestras familias. Somos una empresa conformada por mujeres, madres de familia y esto representa un complemento para el sustento de nuestros hogares”, explicó Tsitsiki Erandi Pérez, socia de BIO BOS.

Desde 2013, los Gender Awards distinguen iniciativas que financia el FIDA por sus resultados en igualdad de género y desarrollo rural. La edición de este año coincidió con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre, y forma parte de las actividades del Año Internacional de la Agricultura.

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MSL