Inaugura Brugada Ingrediente, un encuentro para transformar la realidad de productores

En el Complejo Cultural Los Pinos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el encuentro por la economía local “Ingrediente”, que se celebrará del 15 al 17 de octubre, un espacio diseñado para conectar directamente a los productores agrícolas de la capital con restaurantes, hoteles y tiendas de autoservicio, y que busca consolidar un beneficio para quienes forman la cadena que va del campo hasta el consumidor final en la Ciudad de México.

Durante la inauguración, Clara Brugada Molina destacó que la iniciativa busca erradicar el intermediarismo y garantizar relaciones comerciales justas que redunden a favor de quienes labran la tierra, protegiendo, al mismo tiempo, el medio ambiente y la sostenibilidad hídrica de la urbe.

“Hoy queremos que la Ciudad de México vuelva su mirada a las raíces, a la tierra que nos alimenta y a las manos que la cultivan. Defender nuestro campo es defender el agua que bebemos, el aire que respiramos y el futuro de nuestra ciudad. Que no haya una sola cocina en esta ciudad, que no haya una sola cocina que olvide la tierra que nos dio de comer”, expresó.

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Para dimensionar la riqueza agrícola, Clara Brugada Molina detalló que casi el 60 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, abarcando más de 88 mil hectáreas, espacio en el que operan más de 11 mil unidades de producción agrícola y cerca de 4 mil pecuarias.

Clara Brugada Molina precisó que es ahí donde se genera al año 83 mil toneladas de nopal, 8 mil de elote, 11.4 millones de litros de leche y una cifra histórica de 10 millones de flores de cempasúchil producidas este año, lo que demuestra la enorme capacidad de las zonas rurales.

“Con estos datos demostramos que el problema del campo no es la producción, sino que esta producción no siempre llega a la mesa de los chilangos. Es una injusticia que quienes producen se queden con la menor parte del valor de esta producción y todo se quede en manos de los intermediarios. Queremos transformar esta realidad y que los alimentos de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, llegue directamente a esta parte de la cadena”, aseveró Clara Brugada Molina.

A fin de lograr esta transformación, Clara Brugada Molina explicó que el evento facilitará durante tres días reuniones de negocios entre campesinos y más de 100 representantes de la industria gastronómica, incluidos los 80 establecimientos reconocidos con distinciones Michelín que operan en la ciudad.

Clara Brugada Molina indicó que el encuentro brindará apoyo para que la producción local pueda registrar su marca y etiquetar bien su producto, facturar y vender a hoteles o cadenas de supermercados. Anunció que el próximo sábado se entregará el Sello Verde, un reconocimiento a quienes producen de manera egroecológica.

Clara Brugada Molina informó que este encuentro busca, a su vez, generar cuatro beneficios, el primero de ellos, para las y los productores; el segundo, con miras ambientales, a través de la generación de cadenas más cortas de comercialización y menor impacto ambiental; el tercero para que el sector restaurantero, tiendas y cocinas cuenten con productos frescos, de calidad y orgánicos; y, el cuarto, dirigido a los consumidores finales

Para dar seguimiento a estos vínculos y consolidar este esfuerzo, Clara Brugada Molina añadió, a la par de la inversión de mil millones de pesos anuales del programa Altépetl, se propuso la conformación de un Consejo de Ingredientes que sesiona periódicamente con productores, chefs y empresarios.

“Quiero pedir algo muy importante, muy especial, a todas las empresas que están aquí presentes, a todos los restauranteros, a todos los hoteles, un compromiso sencillo y transformador. Que en cada cocina de la Ciudad de México haya, por lo menos, un ingrediente del suelo de conservación. Si lo logramos, cambiamos la vida de miles de familias del campo y al mismo tiempo cuidamos el bosque de agua”, concluyó la mandataria.

Al tomar la palabra, la secretaria de Cultural de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó la participación de 140 productoras y productores del Suelo de Conservación en la primera edición de Ingrediente, quienes --subrayó-- producen alimentos en el suelo de conservación de la Ciudad de México

Se congratuló de que INGREDIENTE se instale en este complejo cultural y que comparte sede con Original Encuentro de Arte Textil, otra iniciativa dedicada a impulsar el trabajo de artesanas, artesanos, productoras y productores, sin intermediarios. “El modelo de Original ha demostrado que la no intermediación transforma y genera condiciones de sostenibilidad. Se ha vuelto un movimiento cultural”, aseguró.

Curiel de Icaza refrendó que Ingrediente es una iniciativa para conectar a los y las productoras con empresarios y grandes chefs de la ciudad para evitar intermediarios y que éste se convierta en un espacio de encuentro, desarrollo, sostenibilidad y visibilidad de los conocimientos ancestrales y de todos los cultivos que a lo largo de generaciones se han conservado, además de consolidarse como una estrategia de patrimonio biocultural que, a su vez, tiene que ver con tradiciones pero también con medio ambiente y sostenibilidad

Por su parte, Julia Álvarez Icaza Ramírez, secretaria de Medio Ambiente de la capital, explicó que el encuentro surge tras recorrer las zonas agrícolas de la capital y reconocer las dificultades que enfrentan los productores ante los bajos pagos de los intermediarios, un proyecto que tiene como objetivo crear una conexión directa entre quienes trabajan la tierra en las distintas alcaldías y los restaurantes, hoteles o mercados de la ciudad, para garantizar precios justos, brindar espacios de venta dignos y fortalecer la economía de las familias productoras.

La funcionaria refirió que al hacer rentable la actividad agrícola y generar autonomía económica para sus habitantes se evita que las parcelas sean devoradas por la mancha urbana, protegiendo así la biodiversidad y acercando a la urbe a la meta de que su propio campo sea capaz de alimentarla.

Por su parte la productora de Tláhuac Julieta Ruíz, agradeció a nombre de los productores de la ciudad la oportunidad del espacio que significa “Ingrediente”, que tiene como propósito visibilizar y vincular sus agroalimentos con la cadena restaurantera, lo que permitirá fortalecer el mercado con productos de calidad producidos en la capital.

En su oportunidad el empresario panadero, Javier Juan Pérez, celebró la puesta en marcha de Ingrediente, con lo que habrá una mayor interacción entre productores y empresas. Asimismo reconoció el esfuerzo de la iniciativa Código Avisa, que permitirá subsanar en tiempo y forma las irregularidades de negocios antes de una suspensión, mediante una serie de notificaciones previas realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

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