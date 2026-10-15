STC Metro y CIJ firman convenio de colaboración para reforzar las acciones a favor de la salud mental de las y los usuarios

En el marco de las acciones instruidas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para fortalecer el programa institucional Salvemos Vidas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) y los Centros de Integración Juvenil (CIJ) suscribieron un convenio de colaboración para reforzar las acciones de psicoeducación que se realizan en las 12 Líneas de la red, así como las opciones de atención a personas que manifiestan intención suicida en sus instalaciones..

Durante la firma, realizada en la sede del Metro, Adrián Rubalcava Suárez destacó que escuchar y salvar una vida es un acto de humanidad y de responsabilidad social. “Hacemos que este programa (Salvemos Vidas), tan importante, pueda magnificarse, crecer y tener mayor alcance, y le sumamos un ingrediente más: el tema de las adicciones, que es sin duda una condición muy sensible”, señaló.

Rubalcava Suárez subrayó además la capacitación que reciben los 5 mil 800 elementos policiales que realizan labores de seguridad en las 12 Líneas y que fungen como primeros respondientes. También agradeció a todas las instituciones que se integran a Salvemos Vidas para fortalecer las brigadas itinerantes que recorren la red con labores de psicoeducación.

Por su parte, la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, afirmó: “Nos sentimos muy honrados de ser parte de Salvemos Vidas. Cuenten con nosotros; estaremos en coordinación permanente para seguir informando a las personas usuarias del Metro y capacitando”.

Alhin Padilla, encargada del programa institucional Salvemos Vidas del STC, señaló que la firma del convenio representa para el Metro la oportunidad de fortalecer su compromiso con la vida, con la salud mental y con la construcción de una red de atención más cercana, accesible y humana.

Destacó también que, bajo la directriz de Rubalcava Suárez, Salvemos Vidas se ha consolidado como una iniciativa pionera entre los Metros del mundo en la prevención del suicidio. Su modelo de intervención ha despertado interés internacional, como lo demuestran la visita de un investigador de la Universidad de Toronto y la solicitud del Metro de Santiago de Chile para conocer y compartir la experiencia mexicana.

El convenio consolida la colaboración entre el Metro y los CIJ, que se sumaron a las brigadas de Salvemos Vidas en marzo pasado. Desde entonces, han permitido referir a 335 personas a servicios especializados.

En sus 10 años de existencia, el programa suma 956 contenciones a personas con intención suicida en las instalaciones del Metro, 83 de ellas en 2026. Los módulos itinerantes con brigadas de Salvemos Vidas han llegado a 138 mil 525 personas, que recibieron psicoeducación.

El Metro refrenda su compromiso con las acciones de salud mental a favor de las personas usuarias. Cuidarte es parte del viaje.

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