Director general del Metro se reúne con la mesa directiva de la CANACO

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo una reunión de trabajo con la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de la Ciudad de México, en la que expuso los principales avances de la administración en materia de seguridad, mantenimiento, operación, ejercicio presupuestal y recuperación de espacios ocupados por comercio semifijo.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO Ciudad de México, dio la bienvenida al titular del Metro. Enseguida, Rubalcava Suárez expuso de forma puntual temas relacionados con la mejora del servicio a las personas usuarias, una encomienda prioritaria de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Posteriormente, atendió las preguntas de las y los integrantes de la mesa directiva sobre el servicio y la operación diaria del Sistema, en un fructífero intercambio de ideas con los representantes del organismo empresarial más grande del país, que en agosto cumplió 152 años.

Rubalcava Suárez destacó la recuperación de espacios en vestíbulos y pasillos de estaciones, la cual favorecen el flujo de usuarios y recupera la esencia del Metro: la movilidad.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento para Permisos Administrativos Revocables, estaciones de alta afluencia como Zócalo e Hidalgo cuentan hoy con pasillos libres de locales semifijos, conocidos como “latas” o cilindros. Además, la estación Bellas Artes fue declarada zona libre de comercio.

En materia de seguridad, el director general resaltó el estado de fuerza policial que cumple funciones en el Metro, integrado por 5 mil 800 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participan bajo el esquema del operativo Quetzalcóatl. La erradicación de los “pinchazos”, la disminución de 56 % en las carpetas de investigación por robo con violencia entre enero y agosto, y cuatro meses consecutivos sin carpetas por este delito son muestra de una mejora progresiva en esta materia.

En relación con el ejercicio presupuestal, Rubalcava Suárez apuntó que en 2025 se ejerció 97.8 % del presupuesto, una cifra histórica, y que en 2026 se mantiene el ritmo. Esto se traduce en la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de los trenes.

Recordó que a la fecha se han recuperado 22 trenes, distribuidos en las Líneas 2, 7, 8 y B, y que el intervalo promedio se redujo 22 %, de 4 minutos 30 segundos a 3 minutos 30 segundos.

Al formar el libro de visitantes distinguidos en la sede de la CANACO, Rubalcava Suárez refrendó los lazos de amistad y con este órgano que reúne a empresarios.

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