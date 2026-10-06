CSP reprocha a Kuri por proyecto de seguridad con EU que salta a Federación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió explicaciones al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por el inicio de una academia policial internacional. Sostuvo que la cooperación extranjera en seguridad requiere intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y pidió que su titular se comunique con ambos para aclarar el proyecto.

Durante su conferencia mañanera, la Jefa del Ejecutivo federal cuestionó que el mandatario estatal convocara al diplomático a colocar la primera piedra sin invitar al Gabinete de Seguridad federal ni a la Cancillería.

“Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó.

El Dato: la inversión para la academia de Policía asciende a 30 millones de pesos y se tiene previsto que el espacio esté concluido en la primera quincena de 2027.

Sheinbaum señaló que cualquier institución estadounidense que pretenda capacitar en México por razones de seguridad debe pasar por la SRE y apegarse a la Ley de Seguridad Nacional.

También sostuvo que el combate a la delincuencia organizada corresponde al ámbito federal y preguntó por qué el proyecto se presentó con un embajador extranjero y no con el Gabinete de Seguridad, pese a la colaboración que la Federación mantiene con Kuri.

“Éstos son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no, se hace algo normal y no es normal”, expresó la Presidenta.

Los registros del acto reportan la asistencia de representantes de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, pero no de algún funcionario de alto rango federal.

El embajador (izq.) y el gobernador (c.), el pasado 2 de octubre. ı Foto: Especial

Las declaraciones de Kuri y Johnson presentan el proyecto como un mecanismo de colaboración en materia de seguridad. En una publicación en X del 2 de octubre, el gobernador agradeció al gobierno estadounidense y al embajador por la “colaboración que hemos construido” y por la confianza en Querétaro para establecer la instalación.

El mandatario señaló que la cooperación en formación policial especializada tendría una sede en el estado, donde continuaría el esfuerzo de preparar a los policías, elevar sus estándares y aprovechar experiencias internacionales.

En su intervención durante el acto, Johnson vinculó el proyecto con el combate a las organizaciones criminales: “Para enfrentar a los cárteles y grupos terroristas más que buenas intenciones se necesitan acciones y recursos”.

La declaración de la representación diplomática describió la academia como la primera instalación de su tipo en México y América Latina. Señaló que capacitará a las autoridades “para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando”.

La Fiscalía General de Justicia queretana también recogió el llamado de Johnson a compartir capacitación, tecnología e inteligencia entre instituciones. El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, presentó el proyecto como una nueva etapa de cooperación internacional en seguridad.

JUSTIFICACIÓN NO ALCANZA. Un oficio firmado por Mauricio Kuri muestra que la SRE recibió un aviso previo de la visita del embajador, aunque el documento la describió como protocolaria, y descartó que implicara mecanismos directos de cooperación en seguridad o procuración de justicia.

Fechado el 23 de septiembre y recibido por la Secretaría Particular de la Cancillería el 25, el escrito informó que el embajador Johnson acudiría el 2 de octubre para abordar “diversos temas de interés común”.

El oficio no menciona la academia, la colocación de la primera piedra ni un programa de capacitación policial. Acredita, por tanto, conocimiento anticipado de la visita, pero no que la SRE hubiera recibido información específica del proyecto o autorizado su realización.

La notificación citó una instrucción del Consejo de Seguridad Nacional, el Entendimiento Bicentenario y acuerdos del diálogo de alto nivel sobre seguridad de 2023. Su descripción protocolaria contrasta con la cooperación anunciada por las autoridades durante el arranque de la obra.

El documento de notificación de Querétaro circuló en redes sociales. ı Foto: Especial

Cancillería frena la obra y exige aval del Gobierno

| Por Elizabeth Hernández |

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro debe someterse al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg), debido a que el proyecto contempla cooperación con un gobierno extranjero y requiere autorización previa conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

El pronunciamiento ocurrió después de que la Cancillería recibió, el 25 de septiembre, un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, programada para el 2 de octubre pasado. El documento estatal indicó que el encuentro tendría como propósito abordar “diversos temas de interés común”.

Según la dependencia, la comunicación enviada también precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.

El Tip: EU ha destinado 10 mdd para capacitación y equipamiento en Querétaro en la última década, dijo el embajador.

Tras la colocación de la primera piedra de la academia durante la estancia del diplomático estadounidense, la dependencia federal determinó que el proyecto sí entra en los supuestos que requieren revisión del Ganseg. El grupo auxilia al Consejo de Seguridad Nacional en la evaluación de esquemas de capacitación o colaboración en seguridad con gobiernos extranjeros.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco Álvarez se comunicó con el mandatario Kuri González y posteriormente le envió un oficio para ofrecer el acompañamiento de la SRE durante el trámite correspondiente.

La dependencia federal añadió que México mantiene mecanismos de colaboración en seguridad con EU bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Presidenta ve intento de injerencia internacional

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su prioridad es gobernar México y que no tiene interés en organizar a la izquierda de América Latina, al tiempo que acusó a la derecha internacional de buscar intervenir en las elecciones presidenciales de nuestro país en 2030.

Sostuvo que la articulación de las fuerzas políticas de la región corresponde a los partidos y a otros mecanismos, mientras que su responsabilidad está en atender al país. “Pero nuestro objetivo es seguir gobernando México. No, mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina. Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos”, declaró.

El planteamiento surgió al ser consultada sobre las elecciones presidenciales de Brasil y la posibilidad de que México perdiera un aliado político en la región. Sheinbaum Pardo pidió esperar antes de emitir una valoración.

El dato: Sheinbaum ha defendido a los gobiernos que denomina “humanistas” y “progresistas”, aunque asegura que su permanencia depende de la “cercanía enorme” con la población.

“Vamos a esperar la segunda vuelta y, una vez que termine todo el proceso, ya podemos dar más opinión”, señaló.

Ante la consulta sobre si ese escenario le preocupaba, la Presidenta afirmó que el respaldo fundamental de su administración está en la población mexicana.

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema. Ninguno en México”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de injerencias en la próxima elección presidencial, la mandataria señaló a la derecha internacional y dijo que su Gobierno ha denunciado de manera constante esas intenciones.

Además, mencionó a grupos de derecha dentro de la administración estadounidense que, afirmó, buscan un cambio de gobierno en México. Sin embargo, no atribuyó directamente ese propósito al presidente Donald Trump.

Explicó que la defensa frente a esas presiones se encuentra en el respaldo ciudadano. Vinculó esa posición con su llamado a mantener la cercanía con la población y concentrarse en las responsabilidades de su administración.

Al abordar el avance de la derecha en América Latina, señaló que le interesa conocer las razones de ese fenómeno, aunque insistió en que no pretende encabezar una reorganización política regional.

En su crítica a esa corriente, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que privilegia intereses políticos y posturas de supremacía, racismo y clasismo. También cuestionó que se atribuya la pobreza exclusivamente a la falta de esfuerzo individual, sin considerar un modelo que, dijo, produjo abandono y desigualdad.

De acuerdo con su valoración, esa ideología fomenta violencia y autoritarismo, y se aleja de la democracia entendida como gobierno del pueblo.

Sheinbaum Pardo retomó la idea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la mejor política exterior es la interior. También afirmó que su atención estará en México y en evitar decisiones que se aparten del compromiso con la ciudadanía.

La mandataria prefirió definir a su gobierno como “humanista”, antes que identificarlo con la izquierda. Señaló que el modelo económico, político y social de su administración se sustenta en la historia mexicana. Como parte de esa identidad, mencionó la grandeza cultural de los pueblos indígenas y el legado de los héroes y heroínas de las transformaciones del país y cerró con un llamado a no alejarse de la población ni incurrir en soberbia.

Pide a EU que demuestre ataque a Guardia Costera

| Por Yulia Bonilla |

Durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no ha entregado pruebas del presunto ataque a tiros contra su Guardia Costera desde territorio mexicano, denunciado este fin de semana por el embajador Ronald Johnson.

Señaló, además, que México solicitó las evidencias del reporte y que las fuerzas nacionales tampoco han detectado disparos desde este lado de la frontera hacia Estados Unidos. “Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencia”, declaró.

La mandataria indicó que ningún elemento de la Guardia Nacional (GN), la Defensa o la Marina ha identificado los disparos señalados. Sin embargo, explicó que ambos países acordaron recorridos paralelos para prevenir incidentes.

10 Mil soldados envió México en 2025 para blindar la frontera

Detalló que los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa, Ricardo Trevilla, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establecieron contacto con el Comando Norte y la Guardia Costera para coordinar las operaciones espejo.

“Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego. Pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo”, sostuvo.

Durante su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo explicó que los patrullajes se realizan en la zona del Río Bravo. La coordinación, dijo, responde al objetivo de evitar problemas, aunque México no ha recibido los elementos que permitan corroborar el ataque denunciado.

Por su parte, la Defensa informó que la denominada Operación Concurrente comenzó con 500 integrantes del Ejército y de la GN, dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La dependencia señaló que la cooperación se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a los territorios soberanos. Johnson afirmó que los recorridos buscan dificultar las actividades de organizaciones criminales y de grupos que calificó como terroristas en la frontera.

Pide Mier no adelantar juicios en este caso

| Por Tania Gómez |

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió esperar a conocer todos los antecedentes y términos de la participación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el inicio de la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial, luego de los cuestionamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Kuri González y Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, acto por el que la Presidenta pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar los términos del proyecto y la participación del embajador estadounidense.

Al ser cuestionado sobre el tema y sobre si el embajador Ronald Johnson tendría que ser llamado a cuentas luego de estos hechos, Ignacio Mier llamó a actuar con prudencia y a no adelantar conclusiones sin conocer el contexto completo del acto y los procedimientos que se siguieron.

“No hay que emitir juicios”, insiste Ignacio Mier

“Hay que puntualizarlo. Señaló de manera puntual que hay que revisar, saber los antecedentes”, afirmó el senador.

Mier Velazco recordó que, previamente, existió una solicitud ante la SRE y planteó que debe conocerse bajo qué términos se desarrolló la participación del embajador estadounidense en el acto encabezado por el gobernador queretano.

“Yo creo que si no se tienen los elementos, no hay que emitir juicios”, sostuvo.

El coordinador parlamentario señaló que cualquier convenio de colaboración entre autoridades mexicanas y gobiernos extranjeros debe apegarse al marco jurídico y considerar los mecanismos establecidos por la Cancillería.

“Cualquier convenio de colaboración primero tiene que pasar conforme a lo que señale la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de los tratados, de acuerdos bilaterales que tiene México”, explicó.

Ante los cuestionamientos sobre si la participación del embajador Ronald Johnson en el acto debió contar con algún procedimiento previo ante la Cancillería, Ignacio Mier insistió en que primero debe conocerse toda la información.

“Hay que tener toda la información y con base en eso ya poder emitir un juicio”, reiteró.

Suma EU 2 décadas de ayudar en formación

| Por Elizabeth Hernández |

La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, cuya primera piedra provocó ayer un reclamo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson, no es el primer proyecto de formación de cuerpos de seguridad mexicanos con participación de Estados Unidos. Documentos oficiales registran desde 2009 asistencia de ese país a centros penitenciarios, planteles estatales, programas de entrenamiento y procesos de acreditación en distintas partes del país.

Puebla es uno de los antecedentes más cercanos. Hace 15 años comenzó la construcción de un centro nacional para formar policías bajo el esquema de la Iniciativa Mérida, con apoyo de EU en el desarrollo del complejo, la entrega de equipo y la capacitación especializada.

El Dato: Para enero de 2024, la embajada estadounidense reportaba colaboración con 71 instituciones de seguridad pública de 26 entidades para alcanzar esas acreditaciones.

Informes entregados al Senado estadounidense detallan que el respaldo de Washington fue más allá de los cursos. La Iniciativa Mérida apoyó la consolidación de la academia poblana como centro nacional de formación policial y ambos gobiernos coordinaron la posible asignación de asesores de alto nivel para trabajar con sus instructores.

Querétaro tampoco inició ahora su relación con agencias estadounidenses para formar policías. En mayo de 2019, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado obtuvo, con apoyo de la Iniciativa Mérida, una acreditación de la Comisión para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA, por sus siglas en inglés).

Otras academias estatales también formaron parte de esta estrategia. Informes de Estados Unidos identifican a Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas entre los primeros estados prioritarios para recibir instructores, asistencia técnica y equipo.