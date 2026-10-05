Sheinbaum interpela a Kuri y Jonhson por academia policial internacional en Querétaro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió explicaciones al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, luego de que ambos encabezaron el inicio de la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial en aquella entidad, lo cual advirtió es un acto en el que se llegó al “límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”.

“Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del gobierno de México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores”, advirtió Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Aunque descartó que con esto el gobernador haya incurrido en un delito o que el caso se asemeje al de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que permitió la intervención de agentes norteamericanos en territorio mexicano, la mandataria cuestionó si Kuri cumplió con la notificación que una colaboración internacional de este tipo debe rendir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y con apego a lo que marca la Ley de Seguridad Nacional.

“Estos son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no, se hace algo normal y no es normal… Hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay que hablar con él para que cumpla todos los requisitos para poder tener esta colaboración. Y además, saber qué es esta Academia Internacional de Capacitación”, dijo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó por qué el gobernador no invitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Gabinete de Seguridad o a la Cancillería, si el objetivo de este centro de formación es el combate a la delincuencia organizada y éste es un delito federal, cuya atención es facultar de las autoridades federales, no de las estatales.

“No invitaron a la Defensa; no invitaron al Gabinete de Seguridad federal; no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se invitó al embajador de Estados Unidos… Primero, un gobierno estatal no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, son delitos federales. Y segundo, pues cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con las con el Gabinete de Seguridad federal”, reclamó.

Insistió en el cuestionamiento a comentar que “no se entiende” la decisión del mandatario estatal cuando la Federación le ha brindado apoyo a Mauricio Kuri, quien mantiene contacto con generales, comandantes de zonas militares, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch e incluso la fiscal General de la República, Ernestina Godoy.

Sobre la crítica que el expresidente Andrés Manuel López Obrador realizó en su reciente mensaje virtual contra Johnson, a quien se refirió como un “excitado y entrometido policía”, Claudia Sheinbaum Pardo se separó de las declaraciones se su antecesor y comentó que a ella le corresponde dirigirse de manera diplomática para procurar una buena relación con Estados Unidos.

“Como presidenta tengo que tener una opinión diplomática siempre. Eh, es una opinión del presidente López Obrador… Es una opinión que tiene el presidente López Obrador. Yo soy Presidenta de México, mis declaraciones tienen que estar en el marco de Presidente de México, siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, respondió.

Sin embargo, subrayó que cuando hay un desacuerdo también se expresa, siempre por vías institucionales.

“Cuando no estamos de acuerdo, lo decimos. Cuando hay injerencias, lo decimos. Y buscamos que el embajador tenga una relación institucional con el gobierno de México”, declaró.

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FGR