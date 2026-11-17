La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que exista un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó durante su conferencia semanal que exista un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán.

La dirigente aseguró que ya comunicó esta posición a Alberto Anaya, líder nacional del PT, y explicó que las convocatorias requieren la aprobación del Consejo Nacional de Morena y no pueden depender de negociaciones entre las dirigencias.

La controversia se intensificó luego de que Reginaldo Sandoval afirmara que las dirigencias de Morena y el PT habían acordado una segunda medición.

Raúl Morón sostuvo el domingo que el nuevo proceso comenzaría esta semana, mientras que Leonel Godoy defendió el lunes la repetición de la encuesta y cuestionó las versiones de la dirigencia morenista.

Ayer, Citlalli Hernández negó nuevamente cualquier acuerdo con el PT para modificar la coordinación estatal y afirmó que el proceso estaba concluido.

Con las declaraciones de Montiel, Morena mantiene su decisión de reconocer a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la 4T, pese a las diferencias expresadas por los dirigentes inconformes.

#Morena | 🗳️ Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, descartó la realización de una segunda encuesta en Michoacán y señaló que el proceso interno ya concluyó.



👉🏼Reiteró que Carlos Torres Piña fue designado coordinador estatal de Defensa de la Transformación. pic.twitter.com/9ENFXiwOvk — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) November 17, 2026

Conflicto tras designación de Carlos Torres Piña

En septiembre de 2026, Morena designó al exfiscal estatal Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, perfilándolo como su virtual candidato a la gubernatura para 2027. Sin embargo, el resultado desató una fuerte crisis interna encabezada por el senador con licencia Raúl Morón Orozco.

Morón argumentó falta de transparencia y asegurando que su estructura territorial no detectó el levantamiento de las encuestas, por lo que exigió revisar o repetir la medición.

A inicios de noviembre, el conflicto escaló cuando tanto Morón como el coordinador de diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval —partido aliado que respalda al senador—, afirmaron públicamente que ya existía un acuerdo con la dirigencia nacional para aplicar una segunda encuesta.

No obstante, la dirigencia nacional de Morena desmintió categóricamente dicha versión. Tanto Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, como Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, reiteraron el 17 de noviembre que no habrá una segunda encuesta y que el proceso concluyó con Torres Piña.

Mientras el senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que sin reposición Morena corre riesgo de perder el estado, Torres Piña ofreció transparentar las mediciones originales para disipar dudas.

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JVR