El desahogo de las quejas, que llevaron a un paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), no ha conseguido llegar a una solución tras 18 horas de la sesión urgente que abrió el Colegio Académico y a la cual estudiantes ingresaron con pancartas y cuestionamientos a las autoridades de esta institución académica.

Al medio día de este martes, el órgano universitario reanudó la sesión de 12 horas que pausó el lunes y tras otras seis se continuó sin llegar a una definición sobre el rumbo que tomará la suspensión de clases que inició hace tres semanas.

Paralelamente al desarrollo de la sesión, alrededor de un centenar de estudiantes llegaron, en su mayoría encapuchados, a la Rectoría General para protestar y exigir respuestas contundentes a las demandas que han planteado.

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Alumnos de la UAM que se manifestaban afuera de Rectoría ingresaron a la sesión del Colegio Académico, donde desde este lunes se analizan las demandas del estudiantado.

📹: @yul_bonilla #UAM #Estudiantes #Protesta #Educación #CDMX pic.twitter.com/ZjyJT3ZUkY — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2026

A las afueras de las instalaciones, los manifestantes pegaron carteles y pancartas en las que reclamaban por la compra de los seis autos eléctricos que la UAM hizo por un monto de 4.9 millones de pesos, mientras que sus planteles enfrentan condiciones no atendidas desde años atrás.

Un grupo de más de diez estudiantes ingresó, con previo aviso, hasta la sesión del Colegio Académico, en donde se plantaron frente a los funcionarios universitarios con las pancartas extendidas en las que, principalmente, acusaban al rector, Gustavo Pacheco, allí presente, de incurrir en presuntos actos de corrupción o de no ser transparente con el gasto.

Transcurridas varias horas de la sesión, una representante de los estudiantes, agrupados en Calix -nombre que conforma a las cinco unidades de la UAM- exigió al Colegio llegar a una resolución concreta a las demandas.

Acusó que el diálogo se había alargado hasta un punto en el que la comunidad estudiantil vió intenciones de desgastar a su movimiento, por lo que pidieron acotar las intervenciones.

“Alargar esta sesión con discursos circulares no nos lleva a ningún lado y solo resulta profundamente desgastante para todas las partes involucradas, pero sobre todo para las y los estudiantes que llevan días sosteniendo y acopando los paros en nuestras unidades. Estamos cansados. Proponemos que se acote el tiempo de las intervenciones para evitar repeticiones innecesarias, que se priorice la voz de los estudiantes que aún faltan por ser escuchados”, dijo.

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MSL