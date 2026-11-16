El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una inspección a las erogaciones correspondientes a 2026, en el marco de las protestas y paros que mantienen estudiantes de las cinco unidades desde hace un par de semanas.

La solicitud fue expuesta por el doctor durante la sesión urgente que el Colegio Académico llevó a cabo este lunes, en la que se rindió un balance de los 220 puntos y 446 peticiones que los alumnos han hecho llegar por medio de los pliegos petitorios.

Sobre la solicitud para que la ASF intervenga, precisó que el llamado es para que en 2027 se incluya a la casa de estudios en la lista de entes por auditar, y recordó que la fiscalización del presupuesto de 2025 aún no concluye.

La Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene en paro ı Foto: Cuartoscuro

El rector señaló que las necesidades que plantea la comunidad estudiantil versan sobre ejes similares, como atención ante falta de laboratorios y talleres, transparencia presupuestal, personal académico, infraestructura, sanitarios, alimentación, becas, seguridad y garantías de no represalias a quienes participan en la movilización actual.

Mencionó que se han presentado 118 solicitudes directas a la Rectoría General, de las que 56 ya tuvieron avances o compromisos con fechas específicas para ser atendidas.

En cuanto a la compra de los seis vehículos eléctricos de la marca Tesla, y que fueron los que detonaron la indignación y llamado a la protesta entre los estudiantes, el rector precisó que el gasto total fue de 4 millones 922 mil 390 pesos.

Sostuvo que serán desincorporados del patrimonio de la UAM y se buscará su venta para que los recursos se destinen a becas; sin embargo, este proceso se mantiene pendiente.

El paro de la UAM inició el 20 de octubre en la unidad Iztapalapa para exigir recursos. ı Foto: Cuartoscuro

Vigente, calendario de la UAM

Sobre el calendario del trimestre, comentó que éste sigue vigente y que si llega a haber ajustes éstos corresponderá determinarlos al Colegio Académico.

En ese tenor, recordó que se tienen plazos fijos para ejercer los recursos de obras y mantenimiento, además de tener pendiente la aprobación del presupuesto para 2027.

Durante la sesión estuvieron presentes las y los rectores de las cinco unidades, quienes reconocieron los pendientes por atender dentro de sus planteles y expresaron compromisos para atenderlos.

Desde el alumnado se pidió participación en el análisis, respeto a las asambleas, garantías de no represalias y seguimiento público. De igual forma se solicitó aclarar competencias, incorporar los acuerdos al presupuesto y entregar información accesible.

Mientras que el personal académico pidió información verificable y coordinación institucional con atención a las necesidades de cada unidad.

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cehr