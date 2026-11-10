Paro en UAM: profesores llaman a marcha y alumnos dan plazo para recibir respuesta

Al paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no se le ve un fin cerca, luego de que profesores temporales convocaron a una marcha para este jueves y algunas comunidades de alumnos fijaron plazos para que las autoridades de la institución respondan a sus demandas.

Por medio de grupos internos de la UAM en redes sociales, el Colectivo de Profesores Temporales Precarizados de la UAM convocó a una marcha para este miércoles, que partirá desde la Unidad Xochimilco hacia Rectoría.

Los docentes argumentaron que la movilización será contra la precarización de su empleo, al no contar con una base, y la opacidad en el presupuesto.

“Por una educación digna: condiciones adecuadas para el estudiantado y estabilidad laboral para el profesorado. Basificación a profesores temporales por la vía de profesor extraordinario”, dijeron en su llamado.

La Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene en paro ı Foto: Cuartoscuro

Este martes, alumnos de la UAM Xochimilco entregaron su pliego petitorio a las autoridades universitarias a las que dieron un plazo de 48 horas hábiles para emitir una respuesta a cada una de sus demandas.

Hasta no obtener retroalimentación y alternativas a sus exigencias, aseguraron que mantendrán la toma de las instalaciones, tal como ocurre en las otras cuatro unidades.

La Universidad Autónoma Metropolitana cumple tres semanas de paro al que, gradualmente, terminaron por sumarse sus cinco unidades, derivado del descontento e indignación de su comunidad estudiantil por la adquisición de la rectoría, a cargo de Gustavo Pacheco López, de seis vehículos eléctricos marca Tesla, por un valor unitario de 830 mil pesos.

Los estudiantes compararon que. mientras la rectoría erogó fuertes cantidades de dinero en autos, sus aulas, baños y demás instalaciones para su formación profesional carecen de las condiciones mínimas y dignas.

Algunos de los señalamientos realizados por la comunidad de la UAM fueron reconocidos por el propio rector, Gustavo Pacheco López, quien, durante una entrevista en el programa radiofónico de la UAM, además de aceptar que la compra de los autos “no fue oportuna”, admitió que hay falta de insumos y deficiencias en los sanitarios.

La Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene en paro ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT