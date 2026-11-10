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¿Cuándo termina el año escolar? Estos son los puentes según la SEP

La SEP ya determinó cuando se acaba el año escolar; toma en cuenta los puentes

¿Cuándo termina el año escolar?
¿Cuándo termina el año escolar? Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

Las vacaciones invernales están cada vez más cerca, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas en las que se dará fin al ciclo escolar, en las que habrá vacaciones, y las que darán paso a un puente.

Cada año la SEP publica un calendario en el que se marcan las fechas en las que las y los estudiantes de educación básica no tendrán que acudir a sus escuelas; sin embargo, también se pueden cancelar clases a nivel estatal o local según lo indiquen las autoridades educativas.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP, las vacaciones de invierno comenzarán de manera oficial el lunes 21 de diciembre y concluirán el martes 5 de enero; sin embargo, el 6 de enero tampoco hay labores académicas, por lo que el regreso a las aulas se dará hasta el jueves 7 de enero.

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Calendario Escolar SEP de diciembre 2026 y enero 2027
Calendario Escolar SEP de diciembre 2026 y enero 2027 ı Foto: Captura de pantalla

Puentes del año escolar SEP

Este ciclo escolar comenzó el lunes 31 de agosto del 2026 y concluirá el viernes 9 de julio del 2027, y entre los meses que restan se tienen programados varios días sin clase que coinciden con el fin de semana, dando paso a los puentes y megapuentes.

Los puentes y megapuentes que restan del ciclo escolar actual son:

  • Lunes 16 de noviembre por suspensión de labores académicas
  • Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar
  • Viernes 29 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar
  • Lunes 1 de febrero por suspensión de labores académicas
  • Viernes 26 de febrero por sesión del Consejo Técnico Escolar
  • Lunes 15 de marzo por suspensión de labores académicas
  • Viernes 30 de abril por sesión del Consejo Técnico Escolar
  • Viernes 28 de mayo por sesión del Consejo Técnico Escolar
  • Viernes 25 de junio por sesión del Consejo Técnico Escolar

Además, el miércoles 5 de mayo también se tiene programada una suspensión de clases, mientras que las vacaciones por Semana Santa están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril, retomando las labores el lunes 5 de abril.

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