¿Cuándo termina el año escolar? Estos son los puentes según la SEP

Las vacaciones invernales están cada vez más cerca, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas en las que se dará fin al ciclo escolar, en las que habrá vacaciones, y las que darán paso a un puente.

Cada año la SEP publica un calendario en el que se marcan las fechas en las que las y los estudiantes de educación básica no tendrán que acudir a sus escuelas; sin embargo, también se pueden cancelar clases a nivel estatal o local según lo indiquen las autoridades educativas.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP, las vacaciones de invierno comenzarán de manera oficial el lunes 21 de diciembre y concluirán el martes 5 de enero; sin embargo, el 6 de enero tampoco hay labores académicas, por lo que el regreso a las aulas se dará hasta el jueves 7 de enero.

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Calendario Escolar SEP de diciembre 2026 y enero 2027 ı Foto: Captura de pantalla

Puentes del año escolar SEP

Este ciclo escolar comenzó el lunes 31 de agosto del 2026 y concluirá el viernes 9 de julio del 2027, y entre los meses que restan se tienen programados varios días sin clase que coinciden con el fin de semana, dando paso a los puentes y megapuentes.

Los puentes y megapuentes que restan del ciclo escolar actual son:

Lunes 16 de noviembre por suspensión de labores académicas

Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar

Viernes 29 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar

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Más del 81% está de acuerdo con aplicar restricciones en las aulas. ¿Quieres saber… pic.twitter.com/Esu1aEbtIS — SEP México (@SEP_mx) November 8, 2026

Lunes 1 de febrero por suspensión de labores académicas

Viernes 26 de febrero por sesión del Consejo Técnico Escolar

Lunes 15 de marzo por suspensión de labores académicas

Viernes 30 de abril por sesión del Consejo Técnico Escolar

Viernes 28 de mayo por sesión del Consejo Técnico Escolar

Viernes 25 de junio por sesión del Consejo Técnico Escolar

Además, el miércoles 5 de mayo también se tiene programada una suspensión de clases, mientras que las vacaciones por Semana Santa están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril, retomando las labores el lunes 5 de abril.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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