¿Cuándo termina el año escolar? Estos son los puentes según la SEP

Las vacaciones invernales están cada vez más cerca, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas en las que se dará fin al ciclo escolar, en las que habrá vacaciones, y las que darán paso a un puente.
Cada año la SEP publica un calendario en el que se marcan las fechas en las que las y los estudiantes de educación básica no tendrán que acudir a sus escuelas; sin embargo, también se pueden cancelar clases a nivel estatal o local según lo indiquen las autoridades educativas.
De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP, las vacaciones de invierno comenzarán de manera oficial el lunes 21 de diciembre y concluirán el martes 5 de enero; sin embargo, el 6 de enero tampoco hay labores académicas, por lo que el regreso a las aulas se dará hasta el jueves 7 de enero.
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Puentes del año escolar SEP
Este ciclo escolar comenzó el lunes 31 de agosto del 2026 y concluirá el viernes 9 de julio del 2027, y entre los meses que restan se tienen programados varios días sin clase que coinciden con el fin de semana, dando paso a los puentes y megapuentes.
Los puentes y megapuentes que restan del ciclo escolar actual son:
- Lunes 16 de noviembre por suspensión de labores académicas
- Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 29 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Lunes 1 de febrero por suspensión de labores académicas
- Viernes 26 de febrero por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Lunes 15 de marzo por suspensión de labores académicas
- Viernes 30 de abril por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 28 de mayo por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 25 de junio por sesión del Consejo Técnico Escolar
Además, el miércoles 5 de mayo también se tiene programada una suspensión de clases, mientras que las vacaciones por Semana Santa están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril, retomando las labores el lunes 5 de abril.
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