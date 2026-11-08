CNTE no desistirá de marchas y paros; evaluará diálogo con gobierno

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que no desistirá de las movilizaciones y paros, como el que realizó durante el Mundial en la Ciudad de México, al considerar su protesta una medida “necesaria” para que el gobierno responda a sus demandas.

En el contexto del rechazo a la consulta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza para evaluar cambios respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), e sector magisterial disidente sesionó este fin de semana en su Asamblea Nacional Representativa (ANR), en la que expresó su rechazo al cuestionario que el Gobierno Federal aplica a las y los maestros.

La secretaria general de la sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, consideró que la consulta no representa una abrogación de las reformas educativas de los últimos sexenios, como lo ha exigido la CNTE y acusó que se trata de una simulación.

“Reiterar que esta consulta que ha impulsado la Secretaría de Educación Pública en los diferentes estados no significa la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum. Una consulta simulada, sin debate frente a una pantalla no implica una consulta desde las bases como se impulsa desde la Coordinadora” Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22



CNTE mantiene sus demandas

Aseguró que la CNTE se ha convertido en un referente de lucha magisterial, pero también social, en el contexto de otras movilizaciones como la de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, subrayó que las protestas que realiza la Coordinadora siguen vigentes hasta conseguir que se atiendan sus exigencias, como reformar el sistema de pensiones para volver al esquema “solidario”.

“Se han enmarcado tareas y un plan de acción que permiten seguir vigentes en esta lucha por las demandas centrales que tenemos a nivel nacional. Una jubilación digna por años de servicio sin UMAS ni Afores y que esto implica la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007… Por eso mantenemos firmes nuestras demandas centrales y que sin duda alguna la acción en las calles va a permitir entonces la solución a estas demandas”, dijo.

El dirigente de la sección 9, Pedro Hernández, comentó que la huelga que la CNTE realizó en junio pasado, con la que intentó frustrar el Mundial, resultó “victoriosa” por lo que, a su ver, “reveló” del gobierno.

“Fue una huelga victoriosa en términos políticos, pero que también desnudó al poder como un poder que se piensa que entonces tenemos que pedir permiso para actuar. Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus próximos aniversario 47 aniversario, ha demostrado que ha derrotado estas políticas y que no importa el color que se vista”, declaró.

Afirmó que varios sectores que se han movilizado pidieron acompañamiento a la Coordinadora y, en ese contexto, ve necesario que se siga adelante con sus “jornadas de lucha”, pero también con una evaluación a cómo lo han hecho para mejorar su interlocución con el Gobierno Federal.

“Esta asamblea nacional nos exige la mayor claridad, el mejor pensamiento, el análisis más completo y hacemos votos para que nos escuchemos, para que digamos los argumentos necesarios para entender entonces que los procesos, como la última huelga del 1 de junio al 20 de junio, es necesario. Entonces, mejorar nuestros métodos y nuestras formas de lucha, pero también de interlocución frente a un gobierno que quiere decir que ni nos ve ni nos oye. Sólo la movilización, la unidad abrirá este caparazón en el que se ha convertido Palacio Nacional”, concluyó.

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cehr