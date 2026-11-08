PAN exige a Morena asumir responsabilidad por gestión de Guadalupe Taddei en el INE

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que Morena debe de asumir una “responsabilidad política” por el respaldo que en su momento mostró a Guadalupe Taddei y las decisiones que asumió cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En medio de los señalamientos, denuncias e investigaciones que enfrenta el árbitro electoral por las contrataciones irregulares que se le encontraron, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó en un comunicado que el expresidente y morenistas respaldaron políticamente a la exconsejera electoral.

“Acción Nacional considera que el oficialismo debe asumir su responsabilidad política por las decisiones que respaldó durante su administración”, dijo.

Además, exigió que la denuncia que su partido presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar pie a que se identifique a todos los posibles involucrados y encontrar si hubo funcionarios o particulares que pudieran resultar responsables.

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, durante una conferencia de prensa en el INE ı Foto: Cuartoscuro

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.

El panista también llamó a “blindar” las elecciones, pues insinuó que se pudieran simular los comicios, como se hizo con las contrataciones de insumos. Subrayó su demanda a que el proceso electoral de 2027 se conduzca con imparcialidad y se “respete la voluntad ciudadana”.

“Acción Nacional consideró indispensable esclarecer si existieron adjudicaciones irregulares, simulación de competencia, conflictos de interés o cualquier otra conducta que pudiera constituir una responsabilidad administrativa o penal. En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación amplió sus investigaciones a contratos realizados por el INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025, con el propósito de revisar las operaciones de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales”, expresó el partido en el comunicado.

Al respecto, exigió que se deben de mejorar los mecanismos de transparencia y vigilancia en la adquisición de boletas y demás materiales electorales.

“Estamos muy preocupados de que, si se simularon contrataciones, pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas”, dijo.

PAN exige investigar contratos electorales en todo el país tras escándalo del @inemexico: @JorgeRoHe#Boletín pic.twitter.com/MhrVCUArWB — Acción Nacional (@AccionNacional) November 8, 2026

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LMCT