Expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde refuta acusaciones de fraude en 2006 y pide pruebas

Tras haber sido acusado desde la Presidencia como el “ejecutor” del supuestro fraude en la elección presidencial de 2006, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), Luis Carlos Ugalde, dijo que primero se deberán de contar con evidencias de tal señalamiento y se lanzó contra el expresidente Vicente Fox por responsabilizar de “alimentar la confrontación y confusión”.

En el contexto de los cuestionamientos por contrataciones irregulares en el INE, Ugalde fue acusado la semana pasada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte de quienes permitieron que, supuestamente, se cometiera un fraude contra la aspiración presidencial antepasada de López Obrador. Esto, a raíz de declaraciones de Fox, quien aseguró que él “hizo” que Felipe Calderón ganara la contienda.

A través de un video en redes sociales, el exconsejero dijo que estas acusaciones exigen pruebas sobre cómo es que habría intervenido para fraguar el triunfo del panista.

Instituto Nacional Electoral (INE) ı Foto: Cuartoscuro

“Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más, demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas… Más de medio millón de personas, por cierto, seleccionadas mediante sorteos, recibieron y contaron los votos en las casillas. ¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, dijo.

Consideró que las declaraciones reciente de Fox Quesada han sido irresponsables y son las que abonaron a que se construyera esta acusación, de la cual se desmarcó al asegurar que el expresidente no controlaba al IFE.

“Por cierto, las declaraciones irresponsables y erráticas de los últimos días de Vicente Fox han servido para alimentar aún más la confrontación y la confusión. Una cosa era lo que quería Vicente Fox y otra muy distinta las decisiones del IFE. Su actitud arrogante contribuyó a deteriorar el ambiente de aquella elección, pero Fox no controlaba el IFE ni participó en el conteo de los votos”, sostuvo.

El exconsejero consideró que el conflicto que hoy atraviesa el INE, a partir de la gestión de Guadalupe Taddei, dieron pie a “acusaciones sin sustento” sobre las elecciones de 2006 y las cuales, subrayó, fueron examinadas y declaradas válidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En medio de los escándalos de corrupción de Guadalupe Taddei, esta semana se me acusó de haber operado un fraude en la elección presidencial de 2006.



Aquí comparto tres reflexiones:



1. El Tribunal Electoral, independiente del IFE y del gobierno, revisó las impugnaciones y… pic.twitter.com/x6z5rwxiPX — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) November 8, 2026

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LMCT