Cámara de Diputados inicia debate del PEF este lunes; Bolaños pide ‘elevar el nivel del debate’

Este 9 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados entrará al debate para definir la distribución del gasto de los 10 billones 636 mil millones de pesos que conformarán el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2027, donde la disputa se prevé con relación al recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y la “autonomía” en los recursos del Poder Judicial.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, pidió a las y los legisladores que, por esta ocasión, hagan a un lado la competencia electoral y se garantice que el debate sea responsable.

“En lo que está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva, no dejaré de dialogar con todas y con todos para llamar siempre al respeto y para elevar el nivel del debate. Dejemos afuera de la Cámara de Diputados, por lo menos por esta semana, la competencia electoral. Y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, expresó en un mensaje en video difundido en redes sociales.

Les saludo este domingo desde San Lázaro. Mañana inicia la discusión del Presupuesto de Egresos 2027, una decisión fundamental para el desarrollo del país.



Como presidente de la Mesa Directiva, reitero mi disposición al diálogo y al entendimiento entre todas las fuerzas… pic.twitter.com/hU5puZqkTU — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) November 8, 2026

Buscan acuerdos para debate responsable

Como parte de la mediación que se buscará en la discusión, el legislador se puso en contacto con los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios para que se establezcan acuerdos que lleven a un debate profesional y responsable.

Hizo hincapié en que los problemas de la ciudadanía no ameritan una búsqueda de soluciones a través de insultos, por lo que dijo esperar a que la participación de sus compañeros cumpla con las expectativas de la población.

“Es facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados la discusión de este presupuesto y por eso amerita que la tomemos con la seriedad que implica. La solución a los problemas de la ciudadanía no se encuentra con insultos ni con descalificaciones, se encuentra con argumentos y con debate serios. Por eso yo hago votos para que a partir del día de mañana podamos tener un debate que esté a la altura de lo que las y los mexicanos esperan de sus diputadas y de sus diputados”, dijo.

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cehr