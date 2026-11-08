Trabajadores del Poder Judicial mantendrán paro hasta publicación de cambios a proceso de evaluación

Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantendrán el paro de labores hasta que las reformas al acuerdo, con las que el sábado pasado se dio marcha atrás a las sanciones por su evaluación, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A lo largo de este domingo, trabajadores sostuvieron una reunión para analizar el alcance de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para derogar la separación del cargo o sanciones que se contemplaban como parte de la evaluación al personal de carrera judicial.

Personal judicial en una protesta por evaluación. ı Foto: Cuartoscuro

Primer Circuito Judicial mantendrá paro de labores

En un breve comunicado, los trabajadores del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación anunciaron que mantendrán el paro de actividades y las manifestaciones pacíficas.

“Hacemos patente mantener el paro hasta la publicación del Diario Oficial de la Federación, como resultado del acuerdo anunciado el día de ayer y se vea materializada la derogación del acuerdo general del pleno del Órgano de Administración Judicial, por el que se regula el proceso de evaluación de desempeño del personal de Carrera Judicial del PJF, que lesiona los derechos de estabilidad laboral de los trabajadores”, comunicaron.

Agregaron: “El Poder Judicial Federal sigue de pie, la base trabajadora está unida y firme. No daremos un paso atrás. Nuestra estabilidad laboral no se negocia, la base se respeta y se hace escuchar”.

La nueva medida establecía que la revisión aplicaría a secretarios proyectistas de juzgados y tribunales, así como asistentes, actuarios y oficiales judiciales, cuya permanencia en el cargo sería considerada según el puntaje que obtuviera de 0 a 100.

El acuerdo para revertir esta consecuencia fue tomado junto a sindicatos de los empleados judiciales, quienes la semana pasada iniciaron un paro por ver en dichas medidas el detonante de un “despido masivo”.

En la nueva redacción se establecerá que la evaluación que se aplicará sólo buscará fortalecer la eficiencia, eficacia y la calidad en la impartición de justicia; además, no habrá referencias que se abran a la interpretación que implique la separación del cargo.

Comunicado de trabajadores del Poder Judicial respecto al paro de labores por proceso de evaluación. ı Foto: Especial

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cehr