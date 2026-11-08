¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, alias el ‘R2′, líder de ‘Los Rs’, célula del CJNG?

La captura de Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, puso bajo la lupa a una de las células señaladas por las autoridades como parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presunto operador fue detenido en Zapopan, Jalisco, durante un despliegue de fuerzas federales que también dejó a otras 19 personas bajo custodia.

Su nombre aparece en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto en Jalisco y Michoacán. De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre es identificado como un mando de “Los Rs”, grupo al que se atribuyen actividades de extorsión, tráfico de drogas y ataques contra autoridades.

La detención también cobró relevancia por los señalamientos que vinculan a “R2” con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

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¿Qué se sabe de Rafael Álvarez Ayala, el “R2”?

Rafael Álvarez Ayala es señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como un importante generador de violencia y presunto líder de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán.

Según el comunicado del titular de la dependencia, Omar García Harfuch, el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán. Además, enfrenta una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades atribuyen a “Los Rs” delitos como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad y agresiones contra corporaciones de seguridad. Entre los sectores afectados por las presuntas extorsiones se encuentran empresarios y productores de aguacate.

A “R2” también se le señala por participar en incursiones en ambos estados, coordinar actividades criminales junto con su hermano y enviar drogas al mercado estadounidense.

Rafael Álvarez Ayala es hermano de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1” o “El Moncho”, a quien las autoridades identifican como un operador relevante del CJNG en la región de Tierra Caliente.

De acuerdo con la información proporcionada, “R1” fue detenido el 30 de julio en un operativo de fuerzas federales y es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

La captura de “R2” se realizó mediante una operación encabezada por la Secretaría de Marina, con participación de la SSPC y apoyo de fuerzas especiales del Ejército. La localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante el despliegue se registró una agresión armada. Rafael Álvarez Ayala y un elemento naval resultaron heridos y recibieron atención médica, mientras las autoridades reportaron que la situación quedó bajo control.

En Zapopan, Jalisco, personal de la Armada de México, a través de la Unidad de Operaciones Especiales de #Marina, en coordinación con @SSPCMexico, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como líder de “Los Rs”, célula del CJNG, y presuntamente vinculado con el homicidio de… pic.twitter.com/UATDaaauhk — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 8, 2026

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