INE ofrece aumento salarial del 6% a trabajadores de Módulos de Atención ante planes de paro

Ante los amagos de un paro laboral para este lunes 9 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció un aumento salarial del 6 por ciento y diversas mejoras a las condiciones de trabajos para su personal.

Para este lunes, personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) tienen previsto un paro en más de 700 módulos en al menos 20 entidades, así como bloqueos en arterias viales de la Ciudad de México ante inconformidades con el salario que perciben, así como condiciones ineficientes en sus lugares de trabajo.

Ante ello, el INE realizó una revisión a partir de la que plantea subir el salario a personal con el nivel FA1 a partir del 1 de enero de 2027; además, se analizarán los salarios y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, para integrar una propuesta en el presupuesto de 2028.

“El Instituto reconoce que existen necesidades que requieren atención y que algunas soluciones demandan procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos. Sin embargo, existe la determinación de avanzar en aquellas medidas que resulten viables y de mantener informado al personal sobre las decisiones que se adopten” Instituto Nacional Electoral



Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Vacaciones, capacitación, insumos... entre propuestas

Dentro del abanico de ofrecimientos para mejorar las condiciones de trabajo, incluyó fortalecer el cumplimiento de las jornadas, descansos y prestaciones, hasta la más mínima, como el respeto de los 30 minutos para comidas.

Además, propuso que para el segundo periodo vacacional de 2026 habrá una semana fija de descanso, del 24 de diciembre al 1 de enero, mientras que los cinco días restantes se concederán de manera escalonada y se buscará una programación vacacional más homogénea, bajo la advertencia de que eso será considerando las necesidades del INE en el periodo electoral.

Otros puntos fueron mejorar la capacitación y desarrollo profesional; dotar de equipamiento, insumos y condiciones de operación en los módulos de atención, asegurando que se priorizarán los requerimiento de papelería, combustible, artículos de limpieza y demás insumos indispensables.

También se revisarán las actividades y funciones del personal para mejorar la organización y que haya claridad sobre las responsabilidades que sí le competen a cada puesto.

El INE afirmó que se mejorarán los canales de comunicación para compartir los avances y atender las demandas de su personal.

“Las acciones anunciadas constituyen los primeros resultados de una revisión institucional que continuará desarrollándose de manera colegiada, con responsabilidad presupuestal y voluntad real de mejorar las condiciones laborales del personal”, dijo.

#BoletínINE 📄 | Plantea INE incremento salarial del 6% en los MAC y anuncia mejoras laborales.



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