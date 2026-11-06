INE presenta denuncia en la FGR por irregularidades financieras tras caso Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades financieras, a fin de que la autoridad ministerial investigue la posible comisión de delitos y determine las responsabilidades correspondientes.

A través del Comunicado 490, difundido este 6 de noviembre, el órgano autónomo omitió detallar la identidad de las personas denunciadas, así como las cifras, contratos, licitaciones o periodos de gestión vinculados con la indagatoria ministerial.

El INE fundamentó la presentación de la denuncia en el cumplimiento de los principios de transparencia presupuestal, legalidad y fiscalización pública de los fondos del Estado, al precisar que las investigaciones se aplicarán “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.

#BoletínINE 📄 | El INE presenta denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.



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La entrega del recurso jurídico faculta a la FGR para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y recabar los elementos probatorios sobre los hechos expuestos por el organismo electoral.

Al respecto, la autoridad electoral ratificó su política de cero tolerancia ante conductas que vulneren el ejercicio presupuestal destinado a sus atribuciones constitucionales, al tiempo que reiteró que corresponderá a la fiscalía federal determinar las responsabilidades penales a que haya lugar.

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JVR