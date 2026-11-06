Hugo Aguilar dialoga con sindicatos ante paro en el PJF; plantea evaluaciones sin carácter punitivo

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN (centro), dialogó con líderes de sindicatos de trabajadores del PJF.

En medio del paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con dirigentes de dos sindicatos y planteó que las evaluaciones deben fortalecer las capacidades del personal, sin tener un carácter punitivo.

“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, señaló la Corte en un comunicado difundido este viernes, cuando trabajadores de juzgados y tribunales mantienen movilizaciones contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño.

“La evaluación no debe ser punitiva”, plantea SCJN ante inconformidades

Aguilar Ortiz sostuvo encuentros con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).

“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, aseguró la SCJN en un pronunciamiento. ı Foto: SCJN

Durante las reuniones, ofreció abrir espacios de diálogo y escucha para encauzar, junto con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), procesos institucionales que permitan encontrar una solución favorable para la plantilla.

“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, destacó el pronunciamiento. Además, reconoció a la base trabajadora como la columna vertebral del sistema de justicia.

Trabajadores del PJF van a paro indefinido, inconformes por evaluación

El acercamiento ocurre después de que empleados judiciales iniciaran, desde el primer minuto de este viernes, un paro por tiempo indefinido, con protestas reportadas en al menos 17 estados y la Ciudad de México.

Los inconformes exigen evaluaciones objetivas, garantías de continuidad laboral, incremento salarial y redistribución de las cargas de trabajo.

🔴🗣️ Este viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron un paro de labores por tiempo indefinido en protesta contra el acuerdo del Órgano de Administración Judicial que establece evaluaciones de desempeño cada dos años para determinar la… pic.twitter.com/rjKdeZt8Ta — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 6, 2026

Los trabajadores cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de superiores jerárquicos y temen que pueda afectar su permanencia. Han solicitado mesas de trabajo y que las evaluaciones sirvan para identificar necesidades de capacitación.

Por su parte, el OAJ sostuvo que las pruebas correspondientes a 2026 serán exclusivamente diagnósticas y que sus resultados no producirán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Esa excepción corresponde al ejercicio de este año; el acuerdo contempla consecuencias laborales para evaluaciones ordinarias posteriores.

Ricardo Monreal recibe a Hugo Aguilar

En San Lázaro, manifestantes liberaron la calzada Ignacio Zaragoza después de casi cuatro horas de bloqueo, aunque anunciaron que continuarían el paro y las movilizaciones hasta conseguir interlocución con las autoridades.

Recibí al ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con quien he mantenido un diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal del país. pic.twitter.com/TjEidpcxW9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 6, 2026

Mientras que, este viernes, Hugo Aguilar Ortiz también sostuvo un diálogo con Ricardo Monreal, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El legislador celebró que este diálogo es parte del diálogo “franco y abierto” que se mantiene con las y los ministros.

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