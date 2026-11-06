Ricardo Monreal recibe a Hugo Aguilar y destaca diálogo ‘franco y abierto’ con la Suprema Corte

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que recibió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con quien aseguró mantener una relación de diálogo franco y abierto.

A través de sus redes sociales, el legislador dio cuenta del encuentro y señaló que la comunicación con el titular del máximo tribunal no es exclusiva, sino que también ha mantenido interlocución con el resto de las ministras y ministros de la Corte.

“Recibí al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con quien he mantenido un diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal del país”, publicó.

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Recibí al ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con quien he mantenido un diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal del país. pic.twitter.com/TjEidpcxW9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 6, 2026

El encuentro ocurre en un contexto de relación institucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, luego de los cambios derivados de la reforma judicial y la renovación de la integración de la Suprema Corte.

SCJN valida acciones afirmativas para mujeres y modifica integración del Ayuntamiento de Puebla

De manera paralela, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó algunos de los diversos asuntos que resolvió esta semana, entre ellos, la validación de medidas para garantizar la participación política de las mujeres en Querétaro y la invalidez de la distribución de regidurías del Ayuntamiento de Puebla capital.

En la sesión del 3 de noviembre, los ministros avalaron la obligación de los partidos políticos de postular mujeres para encabezar candidaturas en al menos dos municipios de Querétaro donde históricamente ninguna mujer haya ganado una presidencia municipal mediante el voto popular. La determinación correspondió a la acción de inconstitucionalidad 104/2026.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.#LaCorteEnBreve pic.twitter.com/4M3hyeyNLM — Suprema Corte (@SCJN) November 4, 2026

Ese mismo día, la Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma electoral de San Luis Potosí, que contempla la reducción del número de sindicaturas en los ayuntamientos y la aplicación voluntaria de evaluaciones de control de confianza a quienes aspiren a cargos de elección popular.

El 4 de noviembre, la SCJN resolvió a favor de una mujer indígena adulta mayor, cuyo reclamo de responsabilidad patrimonial del Estado deberá analizarse con perspectiva interseccional.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.#LaCorteEnBreve pic.twitter.com/OesRi3mhTM — Suprema Corte (@SCJN) November 5, 2026

La autoridad judicial tendrá que considerar de manera conjunta su género, edad, pertenencia cultural y barreras lingüísticas, sin imponer requisitos probatorios que desconozcan sus condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, el 5 de noviembre, el Pleno invalidó la distribución de regidurías del Ayuntamiento de Puebla capital, debido a que otorgaba una proporción excesiva de espacios a la fuerza política mayoritaria y limitaba injustificadamente la representación de las minorías.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.#LaCorteEnBreve pic.twitter.com/R9vNxmGPiI — Suprema Corte (@SCJN) November 6, 2026

La Corte ordenó que, para el próximo proceso electoral, se utilicen porcentajes de distribución más cercanos a los que existían antes de la reforma, con un máximo de 15 regidurías. La invalidez surtirá efectos una vez que el Congreso de Puebla reciba la notificación de los puntos resolutivos.

En las tres jornadas, el Pleno resolvió 55 asuntos: 19 el 3 de noviembre, ocho el día 4 y 28 el 5.

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